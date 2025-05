Tỉnh Cao Bằng: Xác định nguyên nhân khiến 16 trẻ có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

16 trẻ học mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn ngày 9/5 tại Trường Mầm non Sông Hiến thuộc tỉnh Cao Bằng, theo đó, cơ quan y tế đang điều tra nguyên nhân chính xác vụ việc.