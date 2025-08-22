Tình trạng sức khỏe của chiến sĩ CSCĐ trong vụ quái xế “thông chốt” bảo vệ A80

Sáng 22/8, Phòng Cảnh sát cơ động, công an Thành phố Hà Nội cho biết, Đại úy Lê Đình Công đang được điều trị sau khi bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Bản tin 60s ngày 22/8/2025 gồm những nội dung sau:

Tình trạng sức khỏe của chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong vụ quái xế “thông chốt” bảo vệ A80.

Cảm nhận du khách nước ngoài khi xem diễu binh dù phải chờ 4 tiếng.

Xác minh thông tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em kêu gọi từ thiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ nói gì khi người dân vượt rào trên cầu Đại Ngãi 2?

Thành phố Hồ Chí Minh lên lộ trình thay thế xe xăng 2 bánh giao hàng bằng xe điện.

Hơn 20 quốc gia phản đối kế hoạch tái định cư E1 của Israel.

Tổng thống Mỹ không can dự trực tiếp vào hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine.

Mỹ đưa ra khung thời gian cho tiến trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine./.