Tòa án Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump chi trả đầy đủ trợ cấp lương thực

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một thẩm phán liên bang Mỹ tại Rhode Island đã ra lệnh cho Chính quyền Tổng thống Donald Trump phải chuyển đầy đủ các khoản trợ cấp lương thực theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) cho các tiểu bang vào trước ngày 7/11.

Phán quyết do Thẩm phán liên bang cấp quận John McConnell ban hành chiều 6/11 và được đưa ra sau 2 tuần xảy ra nhiều nhầm lẫn trong chương trình SNAP do Chính phủ hiện nay đang bị đóng cửa một phần.



Tuần trước, cũng chính Thẩm phán McConnell đã ra phán quyết yêu cầu Chính quyền Tổng thống Trump phải phân phối các khoản trợ cấp lương thực trong thời gian sớm nhất có thể, sau khi xét xử đơn kiện do nhóm vận động pháp lý tiến bộ Democracy Forward đệ trình.

Chính quyền Mỹ đã đồng ý tài trợ một phần chương trình trên bằng cách trích 4,65 tỷ USD từ Quỹ dự phòng để chi trả cho khoảng 65% số hộ gia đình đủ điều kiện, nhưng từ chối sử dụng thêm các nguồn tài chính dành riêng cho các chương trình dinh dưỡng trẻ em.



Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins, chính phủ cần vài tuần để chuyển các khoản trợ cấp này. Trong thời gian qua, chính phủ đã gửi bản ghi nhớ tới các bang về việc phân bổ tiền trợ cấp lương thực nhưng lại không nêu rõ cách thức phân bổ cũng như thời điểm sẽ chi trả, gây hoang mang cho 42 triệu người trong diện được nhận trợ cấp SNAP trên toàn nước Mỹ.



Lo ngại về những chậm trễ có thể xảy ra, nhóm Democracy Forward đã nộp đơn khẩn cấp yêu cầu Thẩm phán McConnell đẩy nhanh thời gian chi trả hoặc cung cấp thêm biện pháp hỗ trợ.



Trong phiên điều trần ngày 6/11, phía Chính quyền Tổng thống Trump biện luận đã tuân thủ lệnh của tòa nhưng nguyên nhân khiến người dân chưa nhận được trợ cấp SNAP là do các bang chưa tổ chức phân phối đến tay người nhận. Luật sư Tyler Becker - cố vấn cho Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ - cho biết một phần của các khoản trợ cấp đã được chuyển đến các bang từ hôm 3/11 và phần còn lại là công việc của các bang.



Tuy nhiên, Thẩm phán McConnell cho rằng Chính quyền Tổng thống Trump “đã không nỗ lực" để đảm bảo rằng các khoản trợ cấp SNAP sẽ được chuyển đến tay người dân trong tuần này. Vì thế, ông ra lệnh cho chính quyền Mỹ phải sử dụng cả nguồn kinh phí dành cho các chương trình dinh dưỡng trẻ em và quỹ dự phòng để đảm bảo chi trả đầy đủ trợ cấp lương thực.



Liên quan đến việc Chính phủ Mỹ tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đóng cửa dài kỷ lục, ngày 6/11, các Thượng nghị sỹ tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng này.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết đảng Cộng hòa đang chờ phản hồi của đảng Dân chủ đối với đề xuất phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Ông Thune nhấn mạnh Thượng viện có thể làm việc trong cả những ngày nghỉ cuối tuần nếu có “lộ trình bỏ phiếu” cho đề xuất trên và hiện mọi việc đang nằm trong tay đảng Dân chủ.



Ông Thune không tiết lộ chi tiết về đề xuất mới nhưng các cuộc thảo luận gần đây tập trung vào kế hoạch gắn việc gia hạn ngân sách tạm thời của chính phủ với gói 3 dự luật chi tiêu dài hạn hơn, cùng với cam kết từ nhóm nghị sỹ đảng Cộng hòa ở Thượng viện rằng sẽ tổ chức bỏ phiếu về việc gia hạn tín dụng thuế y tế vào thời điểm nhất định.

Một Thượng nghị sỹ Dân chủ cho biết việc đảo ngược một số quyết định của chính quyền về việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang cũng đang được xem xét trong khuôn khổ đàm phán.



Theo nguồn tin từ đảng Cộng hòa do kênh tin tức CBS News có được, Thượng viện dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 7/11 về một nghị quyết chi tiêu tạm thời và thông qua 3 dự luật chi tiêu để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không đưa ra cam kết sẽ tổ chức bỏ phiếu về trợ cấp y tế tại Hạ viện, khiến đảng Dân chủ nghi ngờ mọi việc sẽ không thể được giải quyết cho dù Thượng viện có thông qua nghị quyết trên./.

Tổng thống Mỹ thừa nhận người dân đang gánh chịu một phần chi phí thuế quan Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận rằng người tiêu dùng nước này đang phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa do các mức thuế mà ông đã áp đặt.