Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đề cử ông Isaacman làm Giám đốc NASA

Ngày 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái đề cử ông Jared Isaacman cho vị trí Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thay thế cho ông Sean Duffy, Quyền Giám đốc NASA.

Ông Isaacman là phi hành gia tư nhân kiêm doanh nhân, được biết đến là đồng minh thân thiết của tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập tập đoàn SpaceX.

Lần đề cử đầu tiên cho ông Isaacman từ 5 tháng trước đã bị rút lại do những bất đồng công khai giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh niềm đam mê bất tận với vũ trụ, kinh nghiệm dày dạn của một phi hành gia cùng khát vọng mở rộng ranh giới khám phá của ông Jared Isaacman khiến ông trở thành người lý tưởng để dẫn dắt NASA bước vào một kỷ nguyên đột phá mới.

Theo quy định, đề cử nhân sự này sẽ chờ sự phê chuẩn của Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa của ông Trump chiếm thế đa số.

Ông Isaacman - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Shift4 Payments - là người chỉ huy và nhà tài trợ chính cho phi hành đoàn tư nhân đầu tiên trên thế giới bay vào quỹ đạo Trái Đất hồi năm 2021. Sứ mệnh Inspiration4 kéo dài 3 ngày cùng 4 phi hành gia dân sự trên tàu SpaceX.

Vào tháng 9/2024, ông Isaacman tiếp tục tài trợ và chỉ huy sứ mệnh Polaris Dawn, đưa một nhóm 4 phi hành gia tư nhân khác vào quỹ đạo. Trong sứ mệnh này, ông Isaacman cùng một kỹ sư của SpaceX đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của một phi hành đoàn tư nhân trong lịch sử.

Chia sẻ trên nền tảng X vài giờ trước khi Tổng thống Trump công bố lựa chọn nhân sự, ông Isaacman chia sẻ ông sẽ giữ quan điểm dung hòa giữa định hướng phát triển của SpaceX và Nhà Trắng, đồng thời tập trung thúc đẩy chiến lược trị giá hàng tỷ USD của NASA nhằm hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2027.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis trong nỗ lực đưa phi hành gia Mỹ quay trở lại Mặt Trăng - nơi con người chưa từng đặt chân tới kể từ sau sứ mệnh Apollo cuối cùng hồi năm 1972.

Ngoài ra, vị doanh nhân cũng cho biết sẽ chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực đầy thách thức như động cơ đẩy điện hạt nhân, đồng thời tối đa hóa vòng đời còn lại của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - nền tảng để xây dựng nền kinh tế quỹ đạo, thu hút sự tham gia phát triển và khai thác không gian của các doanh nghiệp tư nhân./.

