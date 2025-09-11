NASA thay đổi chính sách, cấm công dân Trung Quốc tham gia dự án

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu áp dụng chính sách cấm công dân Trung Quốc, ngay cả những người có thị thực hợp lệ, tham gia vào các chương trình của mình.

Động thái này cho thấy cuộc chạy đua vào không gian giữa hai cường quốc đang ngày càng gay gắt. Sự thay đổi chính sách này được Bloomberg đưa tin lần đầu tiên và đã được một quan chức Chính phủ Mỹ xác nhận.

Trao đổi với báo giới ngày 10/9, Thư ký báo chí của NASA, bà Bethany Stevens, cho biết cơ quan này đã thực hiện các biện pháp nội bộ liên quan đến công dân Trung Quốc, bao gồm hạn chế quyền truy cập vật lý và an ninh mạng vào các cơ sở, vật liệu và hệ thống mạng của NASA để đảm bảo an ninh cho công việc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày liên quan đến các phát hiện trên sao Hỏa, quyền Giám đốc NASA Sean Duffy nhận định rằng thế giới đang bước vào cuộc chạy đua không gian.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ, với vai trò tiên phong trong lĩnh vực không gian, sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong thời gian tới.

Theo Bloomberg, trước đây, công dân Trung Quốc được phép làm việc với tư cách nhà thầu hoặc sinh viên tham gia nghiên cứu, nhưng không được làm nhân viên chính thức.

Tuy nhiên, vào ngày 5/9, một số cá nhân đã giấu tên tiết lộ với Bloomberg rằng họ đột nhiên không được tiếp cận các hệ thống công nghệ thông tin và bị cấm tham dự các cuộc họp trực tiếp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh trong việc đưa phi hành gia lên Mặt Trăng.

Chương trình Artemis của Mỹ, tiếp nối các cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng trong chương trình Apollo từ năm 1969-1972, đang đặt mục tiêu trở lại Mặt Trăng vào năm 2027 nhưng đã phải đối mặt với tình trạng đội vốn và chậm trễ.

Ngược lại, Trung Quốc đặt mục tiêu đưa các phi hành gia của mình lên Mặt Trăng vào năm 2030 theo chương trình riêng và gần đây đã thành công hơn trong việc đáp ứng các mốc thời gian đã đề ra.

Không chỉ dừng lại ở Mặt Trăng, Trung Quốc còn đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên đưa mẫu vật từ bề mặt sao Hỏa về Trái Đất, với một sứ mệnh robot dự kiến phóng vào năm 2028, và mang mẫu vật trở lại sớm nhất vào năm 2031./.

Trung Quốc lần đầu thử nghiệm thành công tàu đổ bộ Mặt Trăng có người lái Thiết bị gồm khoang đổ bộ và khoang đẩy, có khả năng chở 2 phi hành gia từ quỹ đạo quanh Mặt Trăng xuống bề mặt Mặt Trăng rồi quay trở lại, mang theo cả xe tự hành và các thiết bị khoa học.