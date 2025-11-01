Bế tắc ngân sách đe dọa an ninh lương thực của 42 triệu người Mỹ

Bế tắc ngân sách tại Mỹ đang đe dọa an ninh lương thực của khoảng 42 triệu người nước này. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết sẽ không có khoản tiền nào được chi trả cho chương trình hỗ trợ dinh dưỡng vào ngày 1/11 do chính phủ đóng cửa.

Bà Meredith Niles, giáo sư chuyên về chính sách lương thực tại Đại học Vermont, cho biết ý tưởng tạm dừng Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) là "thực sự chưa từng có tiền lệ."

Bà khẳng định: "Điều này chưa từng xảy ra trong hơn 50 năm kể từ khi chương trình này ra đời, bất chấp nhiều lần chính phủ đóng cửa trước đây."

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, các hộ gia đình sẽ được truy lĩnh trợ cấp sau khi lệnh tạm dừng được dỡ bỏ và ngân sách liên bang được cấp lại.

Theo Bộ trên, hiện cứ tám người Mỹ thì có một người nhận trợ cấp SNAP hằng tháng dựa trên thu nhập. Điều này tiêu tốn của ngân sách liên bang gần 100 tỷ USD.

Người thụ hưởng có một thẻ thanh toán, tương tự như thẻ ghi nợ, có thể sử dụng tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và một số chợ nông sản.

Thẻ thường được nạp tiền tự động vào ngày đầu tiên của tháng. Chương trình được áp dụng cho người có thu nhập thấp, làm việc ít nhất 30 giờ/tuần, người được coi là không có khả năng lao động do khuyết tật về mặt y tế.

Theo bà Niles, trên toàn quốc, khoảng 9% giao dịch mua hàng tạp hóa được thanh toán bằng SNAP, trong đó 1/4 sử dụng phiếu mua hàng được thực hiện tại gã khổng lồ bán lẻ Walmart.

Bà Niles cho biết nếu việc thanh toán SNAP bị đóng băng, mọi người sẽ bù đắp bằng cách rút tiền tiết kiệm, bỏ bữa ăn, hoặc hoãn các chi phí khác như trả nợ hoặc đi khám bệnh, và tác động vĩ mô sẽ là "hàng tỷ USD sẽ không còn trong nền kinh tế.”

Theo thông tin mới nhất, ngày 31/10, một thẩm phán liên bang đã giúp xoa dịu phần nào sự bất ổn vào phút chót bằng cách ra lệnh cho chính phủ sử dụng quỹ khẩn cấp để đảm bảo tính liên tục của SNAP, chương trình đã hỗ trợ người Mỹ có thu nhập thấp trong hơn 60 năm qua./.

Thượng viện Mỹ lần thứ 12 không thể thông qua dự luật ngân sách tạm thời Đây là lần bỏ phiếu thứ 12 về dự luật này, và kết quả là thất bại là do không hội đủ 60 phiếu thuận cần thiết, bởi chỉ nhận về 54 phiếu thuận và 46 phiếu chống.