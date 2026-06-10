Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026), sáng 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng dự có đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Từ năm 2014, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với trách nhiệm của những người làm báo, cùng mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp, những tấm gương sáng trong xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam đã triển khai sản xuất, phát sóng chương trình “Việc tử tế” trên kênh VTV1.

Trong hơn 1 thập kỷ, các câu chuyện của “Việc tử tế” bám sát nhịp đập cuộc sống, gắn kết với những người dân lao động bình thường đang từng ngày làm việc tốt.

Các nhân vật mà chương trình ghi lại có thể là bất kỳ ai, ở nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền và lĩnh vực, hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người dù ở vị trí nào, dù lớn hay nhỏ đều đang cố gắng hết sức mình để đóng góp và xây dựng quê hương Việt Nam ngày một văn minh, giàu đẹp hơn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các điển hình tiêu biểu của chương trình “Việc tử tế” đã chia sẻ những đóng góp thầm lặng như Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn (Bắc Ninh). 62 năm trước, khi đất nước còn nhiều khó khăn, nhà giáo Nguyễn Đức Thìn đã khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt.”

Qua 62 năm, phong trào “Nghìn việc tốt” đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giúp thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Hay như anh Nguyễn Văn Diện, là một người đảng viên ưu tú, người con của quê hương Hưng Yên nhưng gắn bó với vùng cao Tuyên Quang, người đang hàng ngày chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thiếu tá Lò Văn Long, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên, đại diện chương trình Con nuôi Công an tỉnh Điện Biên, trong đó tiêu biểu là mô hình Mái ấm nhân ái - hữu nghị, hiện đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 12 cháu nhỏ người Lào có hoàn cảnh khó khăn và 28 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt người Việt, thậm chí có con cháu của các gia đình từng lầm lỡ tin theo, nghe theo luận điệu tuyên truyền của các thế lực xấu.

Đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (tỉnh Ninh Bình) - đại diện cho các thanh niên khuyết tật làm việc tốt. Một cô gái chỉ nặng chưa đến 15kg, cao chưa đến 1m, không thể nhớ hết số lần gãy xương phải bó bột do biến chứng của căn bệnh xương thủy tinh nhưng cô gái ấy đã có gần 20 năm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bày tỏ vui mừng gặp gỡ các nhân vật tiêu biểu “Việc tử tế," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc gặp mặt hôm nay không chỉ là dịp biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hằng ngày với tinh thần người với người sống để thương yêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thầy giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn - người khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt” từ năm 1963, từng vinh dự được gặp Bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhắc lại cách đây 78 năm, trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức, mà bắt đầu từ công việc hằng ngày của mỗi người.

Nhìn từ tinh thần ấy, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Bởi yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc lớn lao của lịch sử, mà còn hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, 100 tấm gương có mặt hôm nay đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: không thờ ơ trước khó khăn của người khác; không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình; lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng.

Để đạt được mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nguồn lực, công nghệ, thể chế, hạ tầng, nhân tài; cần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động; cần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, hiệu quả. Nhưng cùng với tất cả những điều đó, chúng ta không bao giờ được xem nhẹ nền tảng văn hóa, đạo đức, con người và niềm tin xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân. Sự tử tế còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh.

Người tử tế không chỉ biết thương người, mà còn biết sống có trách nhiệm; không chỉ biết giúp đỡ, mà còn biết tôn trọng luật pháp, lẽ phải và phẩm giá con người; không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi, mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, thử thách và cám dỗ.

Tử tế càng không phải là dễ dãi, xuê xoa hay né tránh đấu tranh. Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc; bao dung nhưng không dung túng; yêu thương con người nhưng kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công bằng và kỷ cương xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam, đội ngũ những người làm Chương trình “Việc tử tế,” các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành với chương trình; đã góp phần thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng: lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy những tấm gương sống động để khơi dậy niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến trong nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Để tiếp tục phát huy giá trị của Chương trình “Việc tử tế,” nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.

Thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà là tạo ra giá trị thật cho xã hội; không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm tốt hơn, hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ; mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa; cần những con người yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương niềm tin xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng: trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác.

Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân số có trách nhiệm: biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu, không biến sự vô cảm thành thói quen.

Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành một không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp, mong các bác, các anh, các chị, các cháu tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhân ái, tiếp tục làm những việc có ích cho đời, tiếp tục là những hạt nhân truyền cảm hứng trong cộng đồng./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng 10/6/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.