Tổng công ty ACV đổi mới toàn diện mô hình quản trị theo hướng hiện đại

Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo số của Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Tổng công ty ACV) lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng tốc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Về công tác chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ACV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ACV Vũ Thế Phiệt cho biết, Đảng bộ đã cơ bản xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Các báo cáo đã được trình xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, gửi các đảng bộ, chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tham gia đóng góp ý kiến theo quy định. Dự kiến, Đại hội sẽ tổ chức vào cuối tháng 7/2025.

Đảng bộ ACV hiện có 40 tổ chức đảng trực thuộc (18 đảng bộ cơ sở, 7 chi bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc) với tổng số 4.264 đảng viên.

Ông Vũ Thế Phiệt cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã lãnh đạo ACV có những bước phát triển toàn diện, đồng bộ trên các mặt hoạt động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ trong hoạt động khai thác cảng ngày càng được nâng cao.

Công tác đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng hàng không được đẩy nhanh, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia; giữ vững vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong quản lý vận hành và đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng không góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động khai thác cảng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; tăng tốc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy nhanh việc đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh và thịnh vượng.”

Với phương châm hành động “Đoàn kết-Kỷ cương-An toàn-Đổi mới-Hội nhập,” Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ACV lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ Chính phủ; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ACV khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự, ông Vũ Thế Phiệt cho biết, trên cơ sở tổng kết công tác nhân sự cấp ủy Tổng công ty ACV nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu, định hướng, yêu cầu phát triển của Tổng công ty và Đảng bộ Tổng công ty trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Đề án nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự giới thiệu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được triển khai thực hiện theo Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 07-KH/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Dự thảo báo cáo cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, 4 khâu đột phá, 8 giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, 7 giải pháp công tác xây dựng Đảng...

Tại cuộc làm việc, các ý kiến tập trung đóng góp về các bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty ACV nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến, nhân rộng mô hình hiệu quả trong các chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; cho ý kiến về chỉ tiêu tăng trưởng kinh doanh trong nhiệm kỳ tới, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính trị; đề nghị tách rõ các nhóm nhiệm vụ để có giải pháp cụ thể và có giải pháp đột phá và mạnh mẽ hơn...

Giữ vững vị trí số một, đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát kỹ lưỡng bố cục dự thảo Báo cáo trình Đại hội, phải "đi thẳng vào các định hướng lớn, xuyên suốt cả nhiệm kỳ, minh họa bằng số liệu cụ thể." Cách đánh giá, sắp xếp nội dung, từ nhận định tình hình đến phương hướng nhiệm vụ, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, cần bám sát các nhiệm vụ về chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng lưu ý, chủ đề Đại hội, phương châm hành động... cần thể hiện được rõ "đích đến" cũng như tư duy đổi mới, khẳng định vai trò định hướng để toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đồng thuận và hành động theo.

Phương châm Đại hội cần phản ánh đặc trưng của lĩnh vực, ví dụ như “cảng hàng không xanh, số, thông minh,” hiện đại, tiên tiến, ngang tầm quốc tế, để hình ảnh cảng hàng không Việt Nam thực sự là biểu tượng của một kỷ nguyên phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Tổng công ty ACV nhận thức rõ sự phát triển mạnh mẽ của các cảng hàng không tư nhân, để tiếp tục giữ vững vị trí số một, đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt. “Đây là sứ mệnh mới, là trách nhiệm không thể né tránh,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Một điểm đột phá quan trọng của ACV được Phó Thủ tướng chỉ rõ là phải đổi mới toàn diện mô hình quản trị theo hướng hiện đại, dựa trên các chỉ số tài sản, vốn và hiệu quả kinh doanh, theo cơ chế bình đẳng với khu vực tư nhân. Tổng công ty cần xác định rõ các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi năng lượng xanh, cảng số, cảng xanh; đồng thời đầu tư cho việc thu hút nhân sự cấp cao, chuyên gia hàng đầu về công nghệ và quản trị để tạo nên sức bật mới, “đứng trên vai những người khổng lồ.”

Bên cạnh đó, ACV sớm đón đầu xu thế mới của hàng không thế giới như sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững để có thể cung cấp nhiên liệu xanh không chỉ cho các hãng trong nước mà cả các hãng bay quốc tế.

Tổng công ty ACV cũng cần mạnh dạn thoái vốn khỏi các lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân làm tốt, để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực mới, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cấp dịch vụ. Đặc biệt, phải xác định rõ hệ sinh thái, chuỗi sản phẩm và giá trị cần đầu tư trong lĩnh vực hàng không, từ logistics, nhà ga hàng hóa, dịch vụ ăn uống, thương mại, năng lượng..., để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực then chốt.Đề cập đến nhiệm vụ cấp thiết về bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trước các nguy cơ mới như máy bay không người lái, tấn công mạng hay các hành vi phá hoại tinh vi khác...

Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Tổng công ty ACV phải đưa nội dung này vào dự thảo văn kiện, kèm theo phương hướng hành động.Về chương trình hành động sau Đại hội, Đảng bộ phải xác định một chương trình cụ thể, rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phân công triển khai các giải pháp và lộ trình thực hiện rõ ràng. “Tư duy, tầm nhìn là chiến lược song hành động phải cụ thể, khả thi,” Phó Thủ tướng gợi mở./.

