Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước và Chính phủ

Báo cáo tổng kết do Chủ tịch nước Lương Cường trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và theo phân công của Đảng; cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo chủ chốt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là các chủ trương, chính sách lớn, mang tính cách mạng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ được Hiến pháp giao. Về tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quán triệt nghiêm túc, ban hành 116 chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp, các đạo luật, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Quốc hội.../.