Kỳ họp Quốc hội thứ 10: Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước.

Xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề hệ trọng phát sinh

Báo cáo của Chủ tịch nước nêu rõ nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức; trong đó có nhiều vấn đề chưa có trong tiền lệ; là một nhiệm kỳ có rất nhiều biến động, thay đổi về tổ chức, bộ máy, về nhân sự ở các cấp từ Trung ương đến địa phương, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và những nhiệm vụ theo phân công của Đảng; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước đã cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện nghiêm túc chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm; quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng và đúng đắn về đối nội, đối ngoại; xử lý kịp thời, có hiệu quả rất nhiều vấn đề hệ trọng phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng một số đề án lớn, rất quan trọng trình Trung ương, cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng; đặc biệt đã cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo và quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương.

Đối với nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, tạo cơ sở hiến định quan trọng cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phục vụ hiệu quả cho phát triển

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước.

Trong nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp, Chủ tịch nước luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt là đời sống của nhân dân; thường xuyên đi cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, gợi mở giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; thăm, động viên người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc, rất trách nhiệm việc ký kết các điều ước quốc tế, góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chủ tịch nước đã trình Quốc hội xem xét, quyết định phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Vương quốc Anh; ủy quyền đàm phán, ký, phê chuẩn, sửa đổi, gia hạn 85 điều ước quốc tế về hợp tác tín dụng và 46 điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự, dân sự và các lĩnh vực hợp tác khác.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; giải quyết những tồn đọng, vướng mắc, nhất là khen thưởng thành tích kháng chiến; chỉ đạo khen thưởng kịp thời các tập thể.

Về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực tư pháp, trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã chủ trì các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy; tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đã chỉ đạo chặt chẽ thực hiện Luật Đặc xá năm 2018.

Chủ trì thảo luận các nội dung chiến lược về quốc phòng-an ninh

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì các phiên họp của Hội đồng, thảo luận những nội dung, chủ đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược liên quan đến quốc phòng-an ninh, đối ngoại của Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước thực hiện nhiều chuyến thăm, kiểm tra tình hình huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị, địa bàn trọng yếu, khu vực biên giới, hải đảo; thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ lập được chiến công, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước.

Thực hiện quyết nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch nước đã ký các quyết định thăng quân hàm và nâng lương cấp tướng đối với sĩ quan Quân đội Nhân dân và sỹ quan Công an Nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch nước luôn quan tâm chăm lo củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan tâm, thăm hỏi, động viên các tầng lớp nhân dân.

Trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, Chủ tịch nước đã kịp thời chia sẻ, đồng hành cùng người dân, trực tiếp đến thăm, hỗ trợ người dân ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Chủ tịch nước đã triển khai công tác đối ngoại chủ động, linh hoạt và hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thăm 20 quốc gia; dự 11 hội nghị, diễn đàn quốc tế; đón tiếp, hội đàm với 32 đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước thăm Việt Nam… Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ thực chất với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn, bạn bè truyền thống.

Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia.

Đối ngoại đa phương được nâng tầm, chuyển từ tích cực tham gia sang chủ động đóng góp tại nhiều cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, thể hiện rõ vai trò của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những kết quả đó đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh những ưu điểm, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, với trọng trách được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ qua.

Do có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục.

Năm bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và phân công của Đảng; quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo với tư duy mới, cách làm mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cùng với đó là việc tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trọng dân, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; phát huy cao nhất truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần kiên định thực hiện nhất quán đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước; xây dựng và giữ gìn uy tín, hình ảnh người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực sự là biểu tượng tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng của dân tộc Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết sẽ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết khi được Đại hội thông qua; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch nước.

Theo chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh; tập trung xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong thời kỳ mới; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thường xuyên chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò tích cực của các lực lượng xã hội, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc, nhân sĩ trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài, chủ động tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Quốc hội nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, tại Hà Nội, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ và một số báo cáo khác.