Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước và Chính phủ

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 nêu bật dấu ấn chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch nước và Chính phủ, thể hiện sự đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, Quốc hội nghe Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước và Chính phủ.

Báo cáo tổng kết do Chủ tịch nước Lương Cường trình bày nêu rõ nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và theo phân công của Đảng; cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là các chủ trương, chính sách lớn, mang tính cách mạng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ./.