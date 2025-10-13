Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chớp nhoáng Israel vào thời điểm lịch sử

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Israel, chỉ kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ nhưng với lịch trình dày đặc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trump đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, gặp gỡ các gia đình có con tin vừa được phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do và có bài phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas - do Tổng thống Trump làm trung gian - bắt đầu có hiệu lực, mở đường cho việc trao trả con tin người Israel và tù nhân an ninh Palestine.

Ngay trong sáng 13/10, Hamas đã trả tự do cho toàn bộ 20 con tin còn sống của Israel, đổi lại, Israel cũng trả tự do cho 1.716 người Palestine đã bắt giữ tại Gaza và 250 tù nhân an ninh Palestine.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel, Tổng thống Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza là “một chiến thắng to lớn cho Israel và thế giới.”

Ông nhấn mạnh mặc dù có nhiều hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng cuối cùng "chúng tôi đã đạt được điều đó.”

Ông đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Đặc phái viên Steve Witkoff trong quá trình đàm phán.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ tới Israel kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng Một vừa qua.

Trước đó, ông từng thăm Israel năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chuyến đi lần này diễn ra trong bối cảnh dư luận quốc tế ghi nhận vai trò tích cực của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin.

Sau chuyến thăm Israel, Tổng thống Trump sẽ tới thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập, nơi ông sẽ cùng với Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah el-Sissi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Gaza, với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới.

Liên quan đến lệnh ngừng bắn tại Gaza, trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One), ông Trump cho biết phong trào Hamas đã được “chấp thuận có thời hạn” cho việc tiến hành các hoạt động an ninh nội bộ tại Dải Gaza nhằm “ngăn chặn các vấn đề” xảy ra sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo đề xuất chấm dứt xung đột của ông Trump, Hamas phải giải giáp và chấm dứt quyền kiểm soát tại Gaza.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực hôm 10/10, lực lượng an ninh nội bộ của Hamas đã được triển khai tại một số khu vực ở Dải Gaza nhằm ngăn chặn tình trạng vô luật pháp, cướp bóc và tránh để xảy ra khoảng trống an ninh./.

