Lịch trình chuyến thăm 4 giờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Israel

Theo kênh tin tức 12 của Israel đưa tin ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm ngắn tới Israel vào 13/10, kéo dài khoảng 4 giờ, với lịch trình bao gồm gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, gặp các gia đình con tin người Israel và phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset).

Theo kế hoạch chưa được chính thức công bố, ông Trump sẽ hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion lúc 9h20 sáng và rời Israel vào lúc 13h cùng ngày.

Ngay khi đến nơi, một lễ đón ngắn gọn sẽ được tổ chức tại sân bay, sau đó Tổng thống Trump di chuyển tới tòa nhà Knesset. Tại đây, ông Trump sẽ phát biểu trước toàn thể nghị sỹ vào lúc 11h.

Trước bài phát biểu, ông Trump sẽ gặp riêng Thủ tướng Netanyahu tại văn phòng trong Knesset, sau đó hai nhà lãnh đạo cùng gặp các gia đình con tin trong Phòng Chagall của tòa nhà Quốc hội.

Chuyến thăm ngắn này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang được thực thi và các cuộc trao trả con tin cuối cùng dự kiến hoàn tất vào sáng 13/10, ngay trước thời điểm ông Trump đến Israel.

Trước đó, tối 11/10, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner và vợ là Ivanka Trump, đã được đón chào bằng những tràng pháo tay tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv khi họ bước vào thư viện công cộng Beit Ariella để gặp gỡ các gia đình có người bị bắt làm con tin.

Ông Witkoff và ông Kushner là hai nhân vật chủ chốt đứng sau thỏa thuận giải cứu con tin và lệnh ngừng bắn tại Gaza. Họ được cho là đã đóng vai trò trung tâm trong việc đàm phán giai đoạn đầu của thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamass, theo đó 48 con tin (bao gồm những người còn sống và đã thiệt mạng) sẽ được trả tự do./.

Đặc phái viên Mỹ lần đầu phát biểu tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv Ông Witkoff đã có bài phát biểu đầu tiên tại Quảng trường Con tin, bên cạnh con rể Tổng thống Trump - Jared Kushner và vợ là Ivanka Trump, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại quảng trường.