CENTCOM: 'Mỹ sẽ không triển khai binh sỹ vào dải đất của người Palestine'

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ông vừa thăm Gaza để bàn về ổn định hậu xung đột và nhấn mạnh Washington sẽ không triển khai binh sỹ vào dải đất của người Palestine.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 31/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 11/10 cho biết ông vừa thăm Gaza để bàn về ổn định hậu xung đột và nhấn mạnh Washington sẽ không triển khai binh sỹ vào dải đất của người Palestine.

Đăng tải trên mạng mạng xã hội X, Đô đốc Cooper nhấn mạnh ông thảo luận việc thành lập “trung tâm điều phối dân sự-quân sự” do CENTCOM dẫn dắt nhằm hỗ trợ ổn định hậu xung đột.

Ông Cooper viết: “Những người con trai, con gái của nước Mỹ trong quân phục đang đáp lời kêu gọi để mang lại hòa bình cho Trung Đông, thực hiện chỉ đạo của Tổng Tư lệnh (Tổng thống Mỹ Donald Trump) trong thời khắc lịch sử này."

Theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, 200 binh sỹ Mỹ đã bắt đầu đến Israel trong đợt đầu để giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel.

Quân đội Mỹ sẽ phối hợp một lực lượng đa quốc gia, dự kiến có sự tham gia của Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, triển khai tại Gaza./.

