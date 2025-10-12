Đặc phái viên Mỹ lần đầu phát biểu tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 11/10, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner và vợ là Ivanka Trump, đã được đón chào bằng những tràng pháo tay tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv khi họ bước vào thư viện công cộng Beit Ariella để gặp gỡ các gia đình có người bị bắt làm con tin.

Ông Witkoff và ông Kushner là hai nhân vật chủ chốt đứng sau thỏa thuận giải cứu con tin và lệnh ngừng bắn tại Gaza. Họ được cho là đã đóng vai trò trung tâm trong việc đàm phán giai đoạn đầu của thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamass, theo đó 48 con tin (bao gồm những người còn sống và đã thiệt mạng) sẽ được trả tự do.

Sau đó, ông Witkoff đã có bài phát biểu đầu tiên tại Quảng trường Con tin, bên cạnh Kushner và Ivanka Trump, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại quảng trường, chật kín không gian trong bầu không khí xúc động.

Ông Witkoff nói: "Tôi đã mơ về đêm này. Đó là một hành trình dài... Các bạn đã cho cả thế giới thấy rằng hòa bình không phải là sự yếu đuối. Nó là sức mạnh tối cao. Qua nỗi đau và sợ hãi, các bạn chưa bao giờ từ bỏ niềm tin."

Ông Witkoff cũng đã cảm ơn các quốc gia trong khu vực đã góp phần giúp thỏa thuận này được hoàn tất. Ông nhấn mạnh: "Lòng dũng cảm của các bạn đã làm lay động cả thế giới."

Ông Witkoff nói với các gia đình con tin, và gửi lời tới chính các con tin: "Các bạn sẽ trở về nhà."

Những lời phát biểu của ông Witkoff được đưa ra sau khi ông, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, và Jared Kushner xác nhận rằng lực lượng Israel tại Gaza đã rút về đúng các vị trí đã thỏa thuận theo kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Trump.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và các lực lượng Israel rút lui, Hamas đã có 72 giờ để trả lại các con tin mà họ đang giam giữ.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ có chuyến thăm ngắn tại Israel vào ngày 13/10 tới. Trong thời gian khoảng 4 giờ có mặt tại Israel, ông Trump sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, các gia đình con tin người Israel, cùng một bài phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset).

Tổng thống Trump dự kiến sẽ hạ cánh xuống Sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv vào lúc 9h20 sáng 13/10 và rời Israel vào lúc 13h00 cùng ngày.

Ngay sau khi đặt chân đến Israel, một lễ đón ngắn gọn sẽ được tổ chức tại sân bay, trước khi ông Trump di chuyển đến tòa nhà Quốc hội Knesset, nơi ông dự kiến sẽ phát biểu trước toàn thể nghị sỹ vào lúc 11h sáng./.

Israel rút quân khỏi Gaza, Mỹ cử 200 binh sỹ giám sát ngừng bắn Rạng sáng 10/10, Israel bắt đầu rút quân khỏi Dải Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Mỹ và một số quốc gia chuẩn bị triển khai lực lượng hỗ trợ an ninh giám sát việc thực thi thỏa thuận.