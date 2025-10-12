Israel bắt đầu di chuyển tù nhân Palestine, chuẩn bị cho việc phóng thích

Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel ngày 11/10 cho biết nước này đã bắt đầu chuyển tù nhân đến 2 nhà giam để chuẩn bị cho việc phóng thích theo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, một phần trong khuôn khổ trao đổi con tin với Hamas.

Theo thông cáo từ cơ quan trên, hàng nghìn nhân viên, bao gồm cả cảnh sát trại giam, đã “làm việc suốt đêm để thực hiện quyết định của chính phủ: tạo khuôn khổ cho việc phóng thích toàn bộ con tin Israel.”

Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel cũng cho biết 250 tù nhân đầu tiên đang được chuyển đến nhà tù Ofer ở Bờ Tây bị chiếm đóng và nhà tù Ketziot ở sa mạc Negev ở miền Nam Israel, gần biên giới Ai Cập.

Những người này sẽ ở lại 2 nhà giam này cho đến khi Chính phủ Israel ra quyết định cuối cùng.

Theo thỏa thuận, Israel sẽ thả 250 tù nhân, trong đó có một số đang thụ án chung thân vì các vụ tấn công gây chết người. Đổi lại, Hamas có thời hạn đến ngày 13/10 để trao trả 48 con tin Israel còn lại, bao gồm cả người sống và thi thể người chết.

Ngoài ra, khoảng 1.700 người Palestine, bị bắt giữ trong các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza trong 2 năm kể từ sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, cũng sẽ được thả trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn./.

