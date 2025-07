Travel+Leisure: Hội An là 1 trong 10 thành phố tốt nhất thế giới năm 2025

Tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục có nhiều đột phá trong bảo tồn và phát huy giá trị để Quần thể Danh thắng Tràng An xứng tầm với danh hiệu Di sản Thế giới.

Liên tiếp được các giải thưởng lớn trên thế giới vinh danh, Hội An tiếp tục lọt danh sách "Những thành phố hiếu khách nhất thế giới." Đây là kết quả dựa trên hơn 232 triệu đánh giá từ du khách.

14/02/2022 16:40

Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa lọt vào danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới do tạp chí toàn cầu chuyên về du lịch, văn hóa và ẩm thực Time Out công bố.