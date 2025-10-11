Trung Quốc áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền Mỹ từ ngày 14/10

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Mỹ sở hữu hoặc vận hành.

Quy định được áp dụng từ ngày 14/10 như một động thái đáp trả các khoản phí cảng của Mỹ.

Thông báo cho biết, đối với các tàu của Mỹ cập cảng Trung Quốc từ ngày 14/10, mức phí sẽ là 400 nhân dân tệ (nhân dân tệ, khoảng 56,13 USD) cho mỗi tấn ròng.

Mức phí này sẽ tăng lên 640 nhân dân tệ từ ngày 17/4/2026 và 880 nhân dân tệ từ ngày 17/4/2027. Đến năm 2028, mức phí cập cảng sẽ là 1.120 nhân dân tệ cho mỗi tấn ròng.

Ngoài tàu thuyền thuộc sở hữu của tổ chức và cá nhân Mỹ, các tàu thuyền được đóng tại Mỹ hoặc treo cờ Mỹ cũng sẽ phải trả thêm phí cảng cho mỗi chuyến đi.

Giới phân tích đánh giá mức phí mà Trung Quốc áp dụng cho tàu của Mỹ có thể gây thiệt hại ít hơn so với mức phí cố định mà Mỹ đang áp đặt lên đội tàu của Trung Quốc là 80 USD/tấn trọng tải/chuyến.

Theo ước tính, mức phí mà các tàu đóng tại Trung Quốc hoặc do các thực thể Trung Quốc vận hành hay sở hữu phải đóng khi cập cảng Mỹ có thể lên tới 1 triệu USD cho một tàu chở hơn 10.000 container và tiếp tục tăng lên hằng năm cho đến năm 2028.

Các khoản phí của Mỹ đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục ngành đóng tàu trong nước và làm suy yếu sức mạnh vận tải biển cũng như thương mại của Trung Quốc.

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã vươn lên vị trí số 1 trong ngành đóng tàu thế giới, với các xưởng đóng tàu lớn nhất đảm nhiệm cả các dự án thương mại và quân sự.

Theo một số tài liệu, năm 2024, các xưởng đóng tàu Trung Quốc đã đóng hơn 1.000 tàu thương mại, trong khi Mỹ chỉ đóng chưa đến 10 tàu./.

