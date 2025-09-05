Trung Quốc áp thuế tạm thời với thịt lợn nhập khẩu từ EU

Ngày 5/9, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với thịt lợn và một số sản phẩm từ thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ ngày 10/9 tới.

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các lô hàng nhập khẩu này đang bị bán phá giá và gây thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi trong nước.

Trung Quốc sẽ áp dụng mức thuế sơ bộ từ 15,6-62,4% đối với các lô hàng thịt lợn nhập khẩu từ EU.

Phản ứng về động thái mới của Trung Quốc, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill tỏ ra hoài nghi về cáo buộc của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà sản xuất của châu lục.

Trung Quốc đưa ra biện pháp trên trong khi đang đối mặt với tình trạng dư cung thịt lợn trong nước và nhu cầu tiêu thụ chậm lại do suy thoái kinh tế kéo dài.

Theo giới quan sát, mức thuế cao có nguy cơ giáng thêm đòn nặng vào ngành chăn nuôi lợn ở châu Âu, vốn đang phải đối mặt với nhu cầu giảm sút và hệ lụy từ các đợt bùng phát dịch bệnh.

Bắc Kinh đã khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU vào tháng Sáu vừa qua, sau khi EU tiến hành các cuộc điều tra về trợ cấp của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực.

Tháng 10 năm ngoái, EU đã bỏ phiếu thông qua việc áp thuế nhập khẩu lên tới 45% đối với xe điện từ Trung Quốc./.

Trung Quốc trả đũa EU bằng lệnh cấm nhập khẩu thiết bị y tế có hiệu lực từ 6/7 Ngày 6/7, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ cấm nhập khẩu các thiết bị y tế có giá trị vượt quá 6,3 triệu USD từ Liên minh châu Âu, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, từ ngày 6/7.