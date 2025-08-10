Trung Quốc: Dịch sốt chikungunya tại Quảng Đông có xu hướng giảm rõ rệt

Chính quyền thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 9/8 cho biết tính đến ngày 8/8, số ca mắc mới chikungunya tại thành phố Phật Sơn đã giảm xuống dưới 200 ca trong 5 ngày liên tiếp.

Công tác phòng chống bệnh đã đạt được kết quả ban đầu theo từng giai đoạn.

Phó Thị trưởng thành phố Phật Sơn Văn Hi cho biết trong những ngày qua, Phật Sơn tập trung vào công tác điều trị các ca bệnh, diệt muỗi và xử lý môi trường; nỗ lực phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm cho bệnh nhân.

Hiện không có ca bệnh nặng hoặc tử vong, hơn 90% số ca bệnh đã hồi phục.

Ngoài ra, thông qua thực hiện các biện pháp nhanh chóng để đối phó với các đợt bùng phát mới, phân loại và vệ sinh nơi sinh sản của muỗi, làm sạch nước đọng, tiêu diệt muỗi trưởng thành và thực hiện nhiều đợt bao vây và khử trùng tại các làng và thị trấn trọng điểm nơi các ca bệnh vẫn còn cao; từ ngày 23/7 đến nay mật độ muỗi nói chung ở Phật Sơn đã ở dưới mức an toàn trong 17 ngày liên tiếp.

Ông Văn Hy cũng cho biết dù Phật Sơn đã đạt được những hiệu quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Cùng với ảnh hưởng của mùa bão lũ, hoạt động truyền bệnh của muỗi diễn ra thường xuyên, tình hình phòng chống dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng. Do đó, trong thời gian tới, Phật Sơn sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch vệ sinh yêu nước một cách toàn diện và chuyên sâu, tăng cường toàn diện công tác vệ sinh môi trường, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống muỗi, củng cố kết quả phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, chỉ trong 1 tháng từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc chikungunya, phần lớn ở Quảng Đông. Các bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện, nơi có cửa sổ và cửa ra vào lắp lưới chống muỗi.

Tuần trước, Phật Sơn nâng mức ứng phó y tế công cộng lên cấp 3 trong thang 4 cấp, trong khi thành phố lân cận khuyến cáo người dân từ vùng dịch trở về tự theo dõi sức khỏe trong 2 tuần.

Nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya tại tỉnh Quảng Đông, như sử dụng thiết bị bay không người lái để phát hiện và xử lý các ổ nước đọng, phun thuốc diệt muỗi diện rộng, kiểm tra từng hộ để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; phát động phong trào vệ sinh yêu nước, kêu gọi dọn sạch gara, bụi rậm, rãnh nước và ban công; quy định kỹ lưỡng về thông tin người mua thuốc hạ sốt…

Virus chikungunya lây lan sang người từ muỗi Aedes bị nhiễm bệnh. Người bị nhiễm có thể có các triệu chứng tương tự sốt xuất huyết, chẳng hạn như sốt cấp tính, đau khớp, phát ban và đau đầu.

Tuy nhiên, đau khớp do virus chikungunya gây ra có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Mặc dù virus chikungunya không đe dọa đến tính mạng như sốt xuất huyết, nhưng có thể gây suy nhược cơ thể rất nặng nề./.

