Trung Quốc: Hệ thống giám sát thông minh kiểm soát bệnh do muỗi truyền

Một hệ thống giám sát véc tơ thông minh vừa được triển khai tại nhiều cộng đồng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được đánh giá sẽ giúp tăng đáng kể hiệu quả trong công tác phòng chống các bệnh lây lan do muỗi là vật trung gian.

Trong y tế, véc tơ là thuật ngữ để chỉ sinh vật trung gian truyền mầm bệnh từ vật chủ này sang vật chủ khác, chẳng hạn như muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết hay dịch sốt chikungunya.



Hệ thống này giúp theo dõi mật độ muỗi theo thời gian thực, cung cấp cảnh báo sớm khi phát hiện mật độ muỗi bất thường và đưa ra quy trình chuẩn để kịp thời đánh giá, ngăn chặn, theo dõi và điều trị.

Công tác giám sát chính xác đóng vai trò quan trọng vì các bệnh như sốt xuất huyết và chikungunya chủ yếu lây lan qua vết đốt của muỗi Aedes (muỗi vằn).



Các phương pháp truyền thống về giám sát muỗi gặp phải những hạn chế nhất định. Bẫy muỗi và màn chống muỗi chỉ giám sát những con muỗi không hút máu, trong khi bẫy bắt lăng quăng lại chỉ thu hút những con muỗi cái đã hút máu đến đẻ trứng để sau đó diệt trứng hoặc ấu trùng (lăng quăng).



Trong khi đó, hệ thống mới phối hợp vận hành hai thiết bị để giám sát theo thời gian thực. Đó là các thiết bị giám sát tự động sử dụng chất dẫn dụ mô phỏng con người để bắt muỗi chưa hút máu, trong khi các xô thông minh mô phỏng ao nước nhỏ để phát hiện và thu hút muỗi cái đã hút máu và chuẩn bị đẻ trứng. Nhờ đó, hiệu suất cao gấp 4 lần so với bẫy lăng quăng thông thường.



Các thử nghiệm thực địa cho thấy ngay trong tuần đầu triển khai, hệ thống đã kịp thời cảnh báo những đợt gia tăng bất thường mật độ muỗi tại nhiều khu vực, giúp địa phương triển khai biện pháp can thiệp nhanh.

Sau khi triển khai, công tác giám sát cho thấy số lượng muỗi trưởng thành bị bắt trong các khu vực trọng điểm đã giảm gần 40%.



Công nghệ này hiện được triển khai ở nhiều điểm tại thành phố Phật Sơn của tỉnh Quảng Đông và được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh nỗ lực phòng chống bệnh do muỗi truyền thông qua đổi mới công nghệ.



Phát triển hệ thống giám sát này là nhóm các nhà khoa học Trung Quốc tại Đại học Y khoa Nam Phương, do giáo sư Chen Xiao guang dẫn đầu./.

Chủ động phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết - đừng để “chuyện muỗi” làm lớn Sốt xuất huyết Dengue là một trong các thách thức lớn đối với ngành y tế Việt Nam trong năm 2025, vì vậy mỗi cá nhân cần chủ động phòng ngừa, tránh để “chuyện muỗi” trở thành vấn đề nghiêm trọng.