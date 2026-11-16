Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng một số tập thể, cá nhân ngành giáo dục

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), chiều 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự cùng Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng...

Thăm và chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân (xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước những kết quả Học viện đạt được sau 12 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận chính trị, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Học viện cần tiếp tục nâng cao vị thế, thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị chất lượng cao của cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Học viện đẩy mạnh nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, đặc biệt là nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung cơ sở lý luận, phương pháp luận phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách và xác định các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, chú trọng đào tạo theo chức danh, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác. Đặc biệt, phải lấy người học làm trung tâm, khắc phục lối học thuộc lòng, thụ động tiếp nhận kiến thức; khuyến khích học viên chủ động nghiên cứu, sáng tạo, hình thành tư duy, phương pháp luận khoa học và khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng; tăng cường nghiên cứu lý luận, tham mưu chiến lược cho Bộ Công an, Đảng và Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác công an.

Cùng với đó, Học viện cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự mẫu mực, phát huy thế mạnh nghiên cứu lý luận để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, giỏi chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị, có khả năng tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các học viện, trường đại học và cơ sở nghiên cứu lớn của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Học viện đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Học viện phát huy vai trò trong đào tạo học viên quốc tế, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đồng thời, quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô, đối tượng đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; khai thác hiệu quả đội ngũ giảng viên và các nguồn lực đã được đầu tư...

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học viên và người lao động của Học viện; mong muốn Học viện tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phát triển đất nước.

Tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân khẳng định Học viện sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác thăm và chúc mừng Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là những nỗ lực trong thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Thông tin về tình hình giáo dục và đào tạo hiện nay, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực này, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề cập những định hướng mới của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng các chủ trương phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tâm huyết, truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà giáo, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan chia sẻ về quá trình hơn 50 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, trong đó có những năm công tác tại Hội Khuyến học Việt Nam. Dù đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, bà luôn dành tâm huyết cho sự nghiệp trồng người; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác giáo dục, khuyến học.

Vui mừng trước sự quan tâm của Đảng đối với đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, bà Nguyễn Thị Doan khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài của đất nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm và tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tới nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tham dự cùng Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ noi theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc lại dấu ấn của bà Nguyễn Thị Bình đối với sự nghiệp giáo dục, trong đó có vai trò của bà khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tham gia thúc đẩy việc trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của thế hệ cha ông đối với nền giáo dục nước nhà, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo, trong đó có việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết đã tạo những chuyển biến tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; trong đó có việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn...

Cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ dù tuổi cao song bà luôn quan tâm theo dõi tình hình đất nước, nhất là những vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo; đồng thời tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục nước nhà sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong tương lai./.

Từ ngày 1/9, có thể ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9, góp phần tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên, giảng viên.