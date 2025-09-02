Truyền thông quốc tế đánh giá ý nghĩa lịch sử của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Truyền thông quốc tế ngày 2/9 đồng loạt đưa tin đậm nét về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, nhiều bài báo nhấn mạnh quy mô, ý nghĩa lịch sử cũng như thông điệp đối ngoại của sự kiện.

Các tờ báo The Straits Times (của Singapore), tờ New Straits Times (của Malaysia), The Laotian Times (Lào), báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba… đến các hãng Reuters, AP, AFP, Al Jazeera... đều nhấn mạnh sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là màn trình diễn quy mô, mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định dấu ấn lịch sử và con đường phát triển hiện nay.

Bài viết của các hãng thông tấn AFP và AP miêu tả không khí của sự kiện này với hàng nghìn người dân tập trung bên đường để chứng kiến lễ diễu binh quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với sự tham gia của lực lượng hùng hậu gồm quân nhân và nhiều khí tài hiện đại.

Hãng AP đề cập đến sự tham dự của các lực lượng danh dự đến từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia, phản ánh “tình hữu nghị quốc tế” của Việt Nam.

Theo AP, lần đầu tiên, Việt Nam cũng tổ chức lễ diễu binh hải quân được truyền hình trực tiếp tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), với sự tham gia của các phương tiện trong đó có tàu ngầm và thủy phi cơ.

Hãng tin AFP đã nhấn mạnh đến không khí trang nghiêm và giàu cảm xúc khi miêu tả màn trình diễn của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm, ngưỡng mộ của đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bài viết nhấn mạnh trong không khí cờ đỏ sao vàng tung bay và niềm tự hào dân tộc lan tỏa, các khối diễu binh, diễu hành đi qua lễ đài, sau đó chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm, trong sự reo hò của nhân dân.

Hãng tin Reuters (Anh) cũng mô tả đây là sự kiện kỷ niệm trọng đại với quy mô diễu binh, diễu hành lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời ghi nhận không khí sôi nổi tại Thủ đô Hà Nội khi người dân mang cờ đỏ sao vàng rợp khắp các tuyến phố.

Người dân hân hoan chào đón các khối diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Hãng tin cho biết Việt Nam cũng công bố nhiều hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển, trong đó có Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Tờ The Laotian Times (Lào) đã đặc biệt nhấn mạnh đến triển lãm này. Với tiêu đề “Vietnam Tells Its 80-Year Journey at a World Top 10 Exhibition Venue” (tạm dịch “Việt Nam kể lại hành trình 80 năm tại một trong 10 địa điểm triển lãm hàng đầu thế giới”), bài viết của báo này cho rằng triển lãm không chỉ là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường lịch sử, từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến những thành tựu về kinh tế-xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập ngày nay.

Theo bài báo, triển lãm tái hiện một cách sinh động tám thập kỷ phát triển của Việt Nam. Nội dung triển lãm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học-công nghệ, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, đồng thời phản ánh đời sống thường nhật của người dân qua nhiều góc nhìn.

Điểm đặc biệt được báo quốc tế nhấn mạnh là việc áp dụng công nghệ hiện đại, như thực tế ảo (VR), mô hình số và trình chiếu tương tác, giúp người xem có trải nghiệm trực quan về những dấu mốc lịch sử.

Bài viết khẳng định thông qua triển lãm, Việt Nam muốn gửi đi thông điệp về một đất nước cởi mở, sáng tạo và đầy khát vọng hội nhập, đồng thời tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước đã làm nên độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc.

Ngoài báo chí của Lào, báo của các nước trong khu vực Đông Nam Á như tờ The Straits Times (Singapore) cũng có bài viết miêu tả tập trung vào các màn trình diễn trang thiết bị quân sự trong lễ diễu binh, diễu hành, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong hiện đại hóa quân đội.

Từ khu vực Mỹ Latinh, báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đăng tải một số bài viết, trong đó đánh giá cao sự đoàn kết, sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam trong hành trình 80 năm qua.

Ngoài ra, báo chí khu vực Trung Đông như kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin hàng chục nghìn người đã tập trung tại Hà Nội ngày 2/9, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Báo chí ghi nhận tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - lễ diễu binh, diễu hành với nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại đã diễn ra trong niềm hân hoan và tự hào của cả nước.

Nhìn chung, báo chí quốc tế đánh giá cao quy mô và ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật và khát vọng vươn lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập./.

