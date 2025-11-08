Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm.

Theo đó, từ sáng sớm đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Ngoài ra, chiều và tối ngày 8/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc - thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở từ Nghệ An đến Quảng Trị và Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 3 giờ 50 đến 8 giờ 50 ngày 8/11, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến từ Nghệ An đến Quảng Trị từ 25-60mm, có nơi trên 80mm; tỉnh Lâm Đồng từ 5-15mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường như sau: Tại tỉnh Nghệ An, các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Đô Lương, Giai Xuân, Lương Sơn, Minh Hợp, Mường Chọng, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thuần Trung, Tiên Đồng, Văn Hiến; Bạch Hà, Bạch Ngọc, Bình Minh, Cát Ngạn, Đại Đồng, Đại Huệ, Đông Hiếu, Đông Thành, Giai Lạc, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hợp Minh, Hùng Châu, Kim Liên, Mường Ham, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Thọ, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Phúc Lộc, Quan Thành, Quảng Châu, Quang Đồng, Quỳ Hợp, Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu, Quỳnh Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng, Quỳnh Văn, Tam Đồng, Thành Bình Thọ, Vạn An, Vân Du, Văn Kiều, Vân Tụ, Yên Thành, Yên Trung.

Tại Hà Tĩnh, các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Cẩm Hưng, Can Lộc, Đức Quang, Hương Đô, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Lạc, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Tùng Lộc; Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Đức Minh, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Phố, Kỳ Hoa, Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Nghi Xuân, Sông Trí, Sơn Kim 1, Thạch Xuân, Vũ Quang; Cẩm Trung, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Thọ, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Mai Hoa, Mai Phụ, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng Áng, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu.

Cùng với đó, các xã, phường ở Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Kim Phú, Minh Hóa; Dân Hóa, Đồng Lê, Hướng Phùng, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn; Bố Trạch, Khe Sanh, Kim Ngân, Phong Nha, Tà Rụt, Tuyên Bình, Tuyên Phú.

Tại tỉnh Lâm Đồng, các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Hàm Kiệm, Hàm Thuận; Hàm Thạnh, Bình Thuận, Tân Minh; Cát Tiên 2, Đạ Huoai, Đức Trọng, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Nam Thành, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường Phước Hội, phường Tiến Thành, Sơn Mỹ, Suối Kiết, Tà Hine, Tân Lập, Tuyên Quang.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nhiều vùng biển có mưa dông, gió mạnh

Trên biển, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc. Ở vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo, chiều tối và đêm 8/11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 8/11, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 9/11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Thời tiết các khu vực từ ngày 8/11 đến 9/11

Khu vực Bắc Bộ: có mưa rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to đến ngày 8/11, sau có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến đến Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo./.

