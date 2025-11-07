Cấp bách giải bài toán ngập lụt, sạt lở khi mực nước thuỷ triều lên nhanh

Hiện mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh Vĩnh Long đang lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch và luôn ở mức cao.

Tình trạng này kéo theo khả năng gây ngập các vùng trũng thấp trên phạm vi tỉnh; khả năng gây sạt lở bờ sông do đỉnh triều cao kết hợp lũ đầu nguồn.

Song song đó là khả năng tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đi lại của tàu thuyền, các hoạt động kinh tế-xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian mực nước dâng cao theo triều.

Đặc biệt là các khu vực đê bao yếu, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch trên phạm vi tỉnh.

Cảnh báo ngập lụt

Ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, từ nay đến ngày 9/11 sẽ xuất hiện ngập lụt vào khung thời gian từ 3-8 giờ và 16-20 giờ, tùy từng vị trí, vùng gần biển sẽ xuất hiện ngập sớm hơn.

Độ sâu ngập lụt lớn nhất sẽ tùy từng vị trí và theo diễn biến của thủy triều hàng ngày, dao động trong khoảng từ 40-80cm tùy vị trí. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 2.

Cũng theo ông Trương Hoàng Giang, triều cường có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp trên phạm vi tỉnh Vĩnh Long. Ngập lụt có khả năng tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy, các khu dân cư; đặc biệt khu vực từ xã Phú Túc (sông Tiền), xã Tiên Thủy, xã Vĩnh Thành, xã Phước Mỹ Trung (sông Hàm Luông), xã Thành Thới, xã Nhị Long, phường Long Đức (sông Cổ Chiên), xã Tân Hòa (sông Hậu) trở lên.

Tại Vĩnh Long khả năng triều cường còn ngập sâu các khu vực ven sông, vùng ngoài đê bao, một số tuyến đường các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi, đoạn quốc lộ 57.

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở Vĩnh Long. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Ngập nước còn diễn ra ở các khu vực trũng thấp khác, khu vực đê bao yếu, không và ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến nghị các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc và vật dụng, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa và các tác nhân khác.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, để xử lý khắc phục tình trạng ngập nước khi triều cường dâng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung quan trọng trước mắt cũng như lâu dài.

Theo đó, giải pháp trước mắt là Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công trình công cộng kiểm tra ngay hệ thống thoát nước, các cửa xả dẫn ra sông để kịp thời nạo vét, khơi thông đảm bảo tình trạng hoạt động tốt và thay thế, sửa chữa các van ngăn triều bị mất, hư hỏng (nếu có) thuộc phạm vi quản lý của địa phương nhằm hạn chế thấp nhất việc nước sông chảy ngược vào cửa xả, cống thoát nước làm nước tràn lên mặt đường.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn của từng địa phương, không để xảy ra tình trạng mất tài sản công (đặc biệt tại các phường khu vực thành phố Vĩnh Long cũ).

Các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình triều cường, phân công các lực lượng bám sát từng khu vực để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về tình hình triều cường cho người dân được rõ.

Đối với việc vận hành các trạm bơm thoát nước tại các phường khu vực thành phố Vĩnh Long cũ, đề nghị Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục chủ động liên hệ với Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long vận hành các trạm bơm hỗ trợ thoát nước các tuyến đường khi cần thiết (thực hiện ký hợp đồng và các thủ tục thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định).

Sở Xây dựng chủ động phối hợp với địa phương và đơn vị quản lý đường bộ (Khu quản lý đường bộ 4) tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra xuyên suốt trong mùa mưa bão, để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp phát sinh; thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng để kịp thời nạo vét, khơi thông đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.

Khắc phục ngập nước đô thị

Tuyến đường gần bờ kè sông Tiền (phường Long Châu) bị ngập nước. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, về lâu dài, để khắc phục tình trạng ngập nước tại khu vực đô thị mỗi khi triều cường dâng cao, Sở Xây dựng Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương nghiên cứu tham mưu xây dựng Đề án chống ngập đô thị để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá các công trình đê, kè đang quản lý, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở (đặc biệt tại các phường khu vực thành phố Vĩnh Long cũ), có phương án xử lý khắc phục hiệu quả, ổn định lâu dài, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện.

Đồng thời, Sở cũng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra tất cả cây xanh trên địa bàn có nguy cơ đổ ngã do mưa bão và có kế hoạch xử lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đê, kè đang triển khai thi công; đồng thời nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến kè, đê bao ngăn nước, đảm bảo cao trình chống ngập tại các khu vực thường xuyên bị ngập tràn trong các đợt triều cường vừa qua.

Trong đó, cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống kè, đê bao ngăn nước khu vực thành phố Vĩnh Long cũ: Kè sông Long Hồ đoạn từ cầu Lầu đến cầu Ngã Tư, Kè sông Cổ Chiên đoạn từ phường Thanh Đức đến phà Đình Khao (đoạn còn lại).Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh trong việc xử lý hệ thống thoát nước khu vực phường Phước Hậu (đoạn kè đang thi công từ cầu Kinh Cụt đến cầu Lộ 2).

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh khẩn trương rà soát, nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường đô thị bị ngập sâu (đặc biệt tại các phường khu vực thành phố Vĩnh Long cũ), nhằm đảm bảo cao trình chống ngập. Trong đó ưu tiên đầu tư đối với 5 tuyến đường, gồm : 30 Tháng 4, 3 Tháng 2, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thái Tổ và Trần Phú.

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao khả năng thoát nước và chống ngập đô thị. Đồng thời tổ chức thực hiện ngay việc gia công và lắp đặt 2 nắp cống hộp của dự án kè sông Kinh Cụt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cũng chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn các phường khu vực thành phố Vĩnh Long cũ đảm bảo theo đúng Hợp đồng đã ký kết với Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long trước đây.

Công ty chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường khu vực thành phố Vĩnh Long cũ, vận hành các trạm bơm hỗ trợ thoát nước các tuyến đường và thực hiện tốt các biện pháp xử lý chống ngập, ứng phó khi triều cường dâng cao.

Công ty chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường tổ chức khảo sát ngay các điểm ngập mới, bố trí thêm các máy bơm tại các điểm ngập mới, đồng thời chủ động bố trí các máy bơm dự phòng để đảm bảo công tác bơm thoát nước đạt hiệu quả./.

Người dân ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long chật vật do triều cường Triều cường dâng cao lúc sáng sớm khiến nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long ngập sâu diện rộng, người dân phải gấp rút sơ tán đồ đạc và chật vật di chuyển để kịp giờ đi làm, đi học.