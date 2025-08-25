Từ mùa Thu 1945: 80 năm một hành trình kiên cường của dân tộc

Những ngày tháng Tám luôn gợi nhắc mỗi con dân đất Việt một tình cảm bồi hồi, tự hào về “ánh sao tự do đưa tới, cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng” khi “hồn thiêng sông núi” vẫy gọi.

Từ mùa Thu 1945, tiếng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh thức một dân tộc. 80 năm sau, ánh sáng vẫn còn đây, trong từng hơi thở Việt Nam. Gần tám thập kỷ kể từ thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, Việt Nam đã đi qua một hành trình đầy gian khó nhưng rực rỡ thành tựu. Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, bằng ý chí và nghị lực kiên cường, trong con mắt của bạn bề quốc tế, Việt Nam hôm nay là một điểm sáng về phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Sản phẩm đa phương tiện “80 năm một hành trình dân tộc” (https://www.vietnamplus.vn/special/80-nam-mot-hanh-trinh-dan-toc/) của Báo Điện tử VietnamPlus là những hình ảnh, video tư liệu quý giá, lắng đọng về những giai đoạn hào hùng của dân tộc, được thiết kế tương thích với các nền tảng mobile và desktop.

Sản phẩm tạo trải nghiệm cho độc giả bằng các động tác xoay, vuốt chạm trên màn hình. Sản phẩm cũng tăng độ tương tác với độc giả qua mục câu đố trắc nghiệm về truyền thống hào hùng những ngày dựng nước, kiến thức lịch sử./.

Video giới thiệu chuyên trang