Từ ngày 6-15/4, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Nhận định về diễn biến thời tiết từ ngày 6/4 đến 15/4, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4 khả năng có nắng nóng diện rộng.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng, từ ngày 7/4 Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

"Các khu vực trên cả nước cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Đối với các hiện tượng dông lốc kèm sét, mưa đá và gió giật mạnh, các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, những hiện tượng trên thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Do vậy, người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

