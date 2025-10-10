Tuyên Quang phun hóa chất khử trùng diện rộng, ngăn ngừa dịch bệnh sau lũ

Trong các ngày 9-12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang triển khai phun hóa chất khử trùng diện rộng tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, nơi từng bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Hoạt động này nhằm làm sạch môi trường, tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát sau lũ.

Trung tâm sử dụng máy công suất lớn để xử lý trên toàn bộ các tuyến đường, khu dân cư, chợ, trường học và khu vực công cộng. Đây là những điểm từng ngập sâu từ 2-4 m, nay bùn đất, rác thải và vật dụng trôi nổi vẫn còn tồn đọng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, lây lan dịch bệnh đường ruột và bệnh ngoài da.

Để thực hiện phun khử trùng hiệu quả, cán bộ y tế phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân che chắn đồ dùng, thực phẩm, nước uống và hạn chế ra đường trong thời gian phun đảm bảo an toàn. Các công việc tiến hành trong khung giờ buổi tối nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông và hoạt động buôn bán của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, cho biết phun khử trùng diện rộng là biện pháp cấp thiết nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán sau lũ, góp phần ổn định môi trường sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11, nhiều địa phương tại Tuyên Quang, đặc biệt là phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, xã Ngọc Đường... ngập sâu trong nước, gây thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng và môi trường. Khi nước rút, khu dân cư bị bao phủ bởi bùn đất, rác thải, cùng mùi hôi thối nồng nặc.

Cùng với hoạt động phun khử trùng, lực lượng chức năng đang tập trung dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, giúp người dân khu vực bị ngập sớm trở lại cuộc sống bình thường. Đây là một trong những bước quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định đời sống người dân sau đợt lũ lịch sử.../.

