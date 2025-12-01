Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục khan hiếm dù nhiều hãng bay trở lại

Dù các hãng hàng không đồng loạt tăng tải, mở thêm chuyến phục vụ nhu cầu đi lại, thị trường vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 vẫn trong tình trạng khan hiếm trên nhiều chặng trục.

Theo dõi VietnamPlus

Bản tin 60S ngày 1/12/2025 có những thông tin sau:

Vé máy bay Tết tiếp tục khan hiếm dù nhiều hãng bay trở lại.

Cháy tại Nhà máy bia Hà Nội, cột khói đen bốc ngùn ngụt.

Tạm giữ nghi phạm trong vụ hành hung sau va chạm giao thông ở Hà Nội.

Bão số 15 suy yếu, đổi hướng tiến vào Nam Trung Bộ.

Vàng miếng lập đỉnh mới, thị trường tiếp tục giữ xu hướng tăng.

Thủ tướng Netanyahu xin ân xá để khép lại vụ kiện kéo dài.

Ukraine báo động sau đợt tập kích lớn bằng tên lửa và UAV.

Mỹ cảnh báo siết chặt an ninh vùng trời quanh Venezuela./.

(Vietnam+)
#vé máy bay tết 2026 #cháy nhà máy bia #hành hung geleximco #bão số 15 suy yếu #giá vàng tăng #netanyahu xin ân xá #chiến sự nga-ukraine #siết chặt venezuela