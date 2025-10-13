Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái tại diễn đàn quốc tế

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng du lịch sinh thái toàn cầu về kinh nghiệm phát triển du lịch “Xanh”, du lịch có trách nhiệm, hoạt động dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa cùng sự gắn kết của cộng đồng địa phương nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trình bày tham luận trong phiên bế mạc Đại hội thế giới lần thứ nhất về Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã (Congreso Mundial de Aviturismo) tại Venezuela hôm 12/10, đại diện cho đoàn Việt Nam, nhà điểu học Nguyễn Hoài Bảo nhấn mạnh vai trò của lĩnh vực du lịch sinh thái trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân bản địa thông qua hoạt động hướng dẫn, cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và kinh doanh các sản phẩm thủ công và nông sản địa phương.

Theo ông Nguyễn Hoài Bảo - người sáng lập Wildtour, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã tại Việt Nam, du lịch sinh thái còn giúp bảo tồn môi trường qua việc tạo nguồn kinh phí trực tiếp cho việc bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên.

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch có trách nhiệm còn giúp du khách trải nghiệm, học hỏi về thiên nhiên, đồng thời gìn giữ, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng bản địa.

Diễn ra từ ngày 10-12/10, "Congreso Mundial de Aviturismo" quy tụ chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu hàng đầu môi trường, hệ sinh thái và du lịch bền vững từ hơn 20 quốc gia. Sự kiện được xem là cột mốc mở đầu cho xu hướng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học trên phạm vi toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Du lịch Venezuela Leticia Gómez nhấn mạnh sự kiện nhằm định vị Venezuela như một “thiên đường sinh thái” trên thế giới.

Với 1.426 loài chim, trong đó 58 loài đặc hữu, Venezuela đang dần khẳng định tiềm năng trở thành trung tâm thu hút du khách quốc tế yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang dã.

Theo bà Gómez, phát triển du lịch sinh thái không chỉ là chiến lược kinh tế, mà còn là “con đường xanh” hướng tới tương lai bền vững của đất nước.

Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, thành viên đoàn Việt Nam, trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Được tổ chức tại bang Mérida nằm trên dãy Andes-một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới-Congreso Mundial de Aviturismo mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn giữa các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong việc chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát triển các sản phẩm du lịch ngắm chim thân thiện với môi trường, cũng như kết nối các doanh nghiệp lữ hành giữa hai khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Trước đó, phát biểu tại buổi tiếp thân mật đại diện đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh Moreno nêu rõ Đại hội thế giới về Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu thiên nhiên, mà còn là diễn đàn để các quốc gia cùng chia sẻ khát vọng biến tài nguyên sinh học thành động lực phát triển xanh.

Việc Việt Nam tham dự và ghi dấu ấn tại sự kiện cho thấy hình ảnh một đất nước năng động, sẵn sàng đồng hành cùng thế giới trong nỗ lực bảo tồn và phát triển du lịch bền vững.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ khẳng định Việt Nam tự hào góp mặt tại diễn đàn quốc tế này - nơi các quốc gia cùng chung tay gìn giữ di sản thiên nhiên của nhân loại.

Với hơn gần 1.000 loài chim cùng hệ sinh thái phong phú, Việt Nam coi du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học là hướng phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ, để du lịch không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là nhịp cầu của tình hữu nghị và trách nhiệm với Trái Đất xanh./.

