Cát Tiên trở thành điểm nhấn nổi bật trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế

Tối 12/10, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Mạng lưới Du lịch Sinh thái Châu Á (AEN) trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN International Ecotourism Awards 2025 (AEN-IEA 2025) - một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến du lịc​h sinh thái bền vững.

Theo đó, Vườn quốc gia Cát Tiên được vinh danh ở các hạng mục Winner - Biodiversity Conservation Category. Giải thưởng cao nhất cho những nỗ lực không ngừng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái rừng nhiệt đới đặc trưng, nơi trú ngụ của hàng trăm hệ sinh thái rừng.

Tiếp theo là Finalist - Ecotourism Promotion Category. Giải thưởng ghi nhận cách Cát Tiên quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái có trách nhiệm, thân thiện và tôn trọng thiên nhiên - nơi du khách không chỉ đến để khám phá, mà còn để thấu hiểu và yêu hơn giá trị của rừng.

Giải Finalist - Destination Governance Category, tôn vinh mô hình quản trị điểm đến bền vững, với sự phối hợp hài hòa giữa cơ quan quản lý, cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái.

Thứ tư là giải thưởng Finalist - Community Champion Category, ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên.

Theo cơ quan quản lý về lâm nghiệp, những giải thưởng trên không chỉ là niềm tự hào của Vườn quốc gia Cát Tiên, mà còn là dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế - minh chứng cho cam kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, vì tương lai xanh và bền vững.

Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá có đa dạng sinh học cao. Nơi đây ghi nhận 1.729 động vật, 1.655 thực vật bậc cao, trong đó hơn 100 động thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn.

Vườn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001 và 2011; di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Gần đây, ngày 20/4/2024, Vườn quốc gia Cát Tiên chính thức được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận danh hiệu “Danh lục Xanh,” trở thành đơn vị thứ 72 trên thế giới và là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam được công nhận danh hiệu này.

Mỗi năm, Vườn Quốc gia Cát Tiên đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập, trong đó có hàng ngàn khách quốc tế.

Với diện tích gần 82.000ha, Vườn Quốc gia Cát Tiên là nơi có đa dạng sinh học cao và phong phú bậc nhất tại Việt Nam, được biết đến là “ngôi nhà của muôn thú” với nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ.

Các nghiên cứu đã ghi nhận Vườn có 113 loài thú, thuộc 38 họ và 12 bộ, trong đó, có 43 loài thú đang bị đe dọa tuyệt chủng trong nước và trên toàn cầu, với 38 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, còn có 18 loài và phân loài thú là đặc hữu cho tiểu vùng địa sinh học Đông Dương, đặc biệt có 3 loài và phân loài là đặc hữu cho Việt Nam gồm chà vá chân đen, tê giác một sừng Việt Nam (đã tuyệt chủng) và hoẵng Nam Bộ.

Vườn còn có 351 loài chim thuộc 64 họ của 18 bộ, trong đó có 17 loài chim quý hiếm được phát hiện và có tên trong Sách đỏ Việt Nam../.

