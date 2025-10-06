Vườn Quốc gia Côn Đảo đón nhận thêm một danh hiệu từ IUCN

Đây là vườn quốc gia thứ hai và là khu bảo tồn thứ ba của Việt Nam đạt được danh hiệu “Danh lục xanh” (sau Khu Bảo tồn đất ngập nước Vân Long tại Ninh Bình và Vườn Quốc gia Cát Tiên tại Đồng Nai).

Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận “Danh lục xanh” - danh hiệu dành cho những khu bảo tồn quản lý hiệu quả và bền vững.

Việc Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” khẳng định những nỗ lực bền bỉ trong công tác quản lý và bảo tồn thiên nhiên tại một trong những hệ sinh thái đặc sắc nhất Việt Nam./.