Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN.

Vườn quốc gia Côn Đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/9, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Hồng Lượng cho biết Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận “Danh lục xanh” - danh hiệu dành cho những khu bảo tồn quản lý hiệu quả và bền vững.

Đây là Vườn Quốc gia thứ hai và là Khu Bảo tồn thứ ba của Việt Nam đạt được danh hiệu “Danh lục xanh” (sau Khu Bảo tồn đất ngập nước Vân Long tại tỉnh Ninh Bình và Vườn Quốc gia Cát Tiên tại tỉnh Đồng Nai).

Cùng với Vườn Quốc gia Côn Đảo, trong đợt xét duyệt lần này, Ủy ban Danh lục xanh IUCN cũng công nhận thêm ba vườn quốc gia và khu bảo tồn trên thế giới. Việc Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” khẳng định những nỗ lực bền bỉ trong công tác quản lý và bảo tồn thiên nhiên tại một trong những hệ sinh thái đặc sắc nhất Việt Nam.

Phó Cục trưởng Phạm Hồng Lượng nhấn mạnh: “Danh hiệu này không chỉ là một sự ghi nhận, mà còn là minh chứng cho việc thực hiện cam kết, sự thành công trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị tự nhiên tại Việt Nam nói chung và Vườn Quốc gia Côn Đảo nói riêng.”

Theo IUCN, Danh lục xanh là bộ tiêu chuẩn cao, quy mô toàn cầu thể hiện sự cam kết của các chính phủ, các ban quản lý rừng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, cũng như tạo nên sự hài hòa giữa bảo vệ rừng và sinh kế của cộng đồng. Đây cũng là thước đo khách quan để đánh giá, công nhận nỗ lực trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thực tế, để được công nhận, Vườn quốc gia Côn Đảo đã phải trải qua một quy trình xét duyệt, đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm sự tham gia của các chuyên gia độc lập, các tổ chức bảo tồn và đại diện cộng đồng địa phương.

Vườn Quốc gia Côn Đảo được ghi nhận là một trong những trung tâm đa dạng sinh học giàu giá trị nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 15.000 ha đất liền và 14.000 ha mặt biển, nơi đây lưu giữ nhiều hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô, cỏ biển cùng hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm.

Côn Đảo cũng là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam còn duy trì được quần thể rùa biển lên bãi đẻ trứng hằng năm với số lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo tồn rùa biển toàn cầu.

Hệ thực vật tại Vườn Quốc gia Côn Đảo được ghi nhận khoảng 1.077 loài, trong khi hệ động vật rừng có 155 loài. Riêng sinh vật biển lên tới 1.725 loài, bao gồm 360 loài san hô, 205 loài cá rạn san hô, 187 loài thân mềm, 116 loài giáp xác, cùng nhiều loài bò sát, chim và thú biển quý hiếm. Trong đó có 76 loài sinh vật rừng và 72 loài sinh vật biển được xếp vào diện nguy cấp.

Đáng chú ý, vùng biển Côn Đảo còn là nơi phân bố phong phú của quần thể rùa xanh - loài nguy cấp theo Sách Đỏ Việt Nam. Nơi đây đã được xác lập kỷ lục quốc gia “Vườn quốc gia thả rùa con về biển nhiều nhất Việt Nam” được trao chứng nhận vào năm 2009; là đơn vị đầu tiên của Việt Nam trở thành thành viên mạng lưới “Bảo tồn rùa biển khu vực Ấn Độ Dương - Đông Nam Á” (IOSEA), là tổ chức thứ 11 của mạng lưới này vào tháng 10/2019.

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN.



Việc được công nhận Danh lục xanh IUCN cũng mở ra cơ hội để Côn Đảo nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế. Đây không chỉ là minh chứng cho sự quản lý bền vững, mà còn giúp địa phương quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái - bền vững, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế.

Như vậy, với ba khu Bảo tồn đã đạt được danh hiệu “Danh lục xanh,” Việt Nam đã trở thành quốc gia có số lượng khu bảo tồn Green List hàng đầu Đông Nam Á, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai./.

