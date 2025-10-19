Multimedia
Việt Nam chủ động và trách nhiệm trong phòng chống tội phạm mạng

Tiến sỹ Vũ Việt Anh đã trao đổi với phóng viên về vai trò, đóng góp của Việt Nam trong phòng chống tội phạm mạng nói riêng và trong giải quyết các thách thức toàn cầu nói chung.

Lễ ký Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng hay Công ước Hà Nội sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25 và 26/10 với sự tham dự của gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức khu vực và quốc tế.

Nhân sự kiện này, Tiến sỹ Vũ Việt Anh, nhà nghiên cứu tại Trung tâm tội phạm mạng, Đại học Cambridge, đã trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh về tầm quan trọng của Công ước cũng như vai trò, đóng góp của Việt Nam trong phòng chống tội phạm mạng nói riêng và trong giải quyết các thách thức toàn cầu nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)
