Việt Nam dự Hội nghị Lãnh đạo Toàn cầu về Phụ nữ tại Bắc Kinh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị các nhà lãnh đạo toàn cầu về Phụ nữ diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 13-14/10 với chủ đề “Một tương lai chung: Tiến trình mới và nhanh hơn cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ,” nhân kỷ niệm 30 năm ra đời Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới (1995).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức phụ nữ của 110 nước trên thế giới. Đoàn đại biểu Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, dẫn đầu tham dự.

Năm 1995, Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ của Liên hợp quốc tại Bắc Kinh đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình toàn cầu vì bình đẳng giới.

Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động được thông qua tại hội nghị này đến nay vẫn là những văn kiện định hướng quan trọng trong thúc đẩy quyền của phụ nữ trên toàn thế giới.

Hội nghị năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc và 30 năm Hội nghị Bắc Kinh, nhằm thắp lại tinh thần của Hội nghị năm 1995, củng cố cam kết và thúc đẩy hành động thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh, Cương lĩnh Hành động và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của nhân loại.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã chia sẻ những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Thời gian qua, Việt Nam đã tích cực triển khai các cam kết theo Tuyên bố Bắc Kinh và các công ước quốc tế về quyền con người, đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc cải thiện chỉ số về bình đẳng giới,nâng tỷ lệ nữ trong lực lượng nghiên cứu khoa học lên 44%, tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực STEM gần 40%, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%, chủ doanh nghiệp hơn 28%.

Việt Nam cũng đang tiếp tục xây dựng, triển khai các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội, trong đó, các chiến lược về khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, giáo dục và y tế đều dành ưu tiên cao cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ cán bộ, chiến sỹ Việt Nam tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đạt 14,4%, cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam cũng tham gia, phát huy nhiều sáng kiến tại Liên hợp quốc và ASEAN về thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, các quốc gia cần nỗ lực vì hòa bình và ổn định - những điều kiện tiên quyết cho sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ; đồng thời tăng cường trao đổi, đối thoại tăng cường hiểu biết, thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với các mục tiêu chung, đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của tình hình mới, để phụ nữ đóng góp ngày càng tích cực vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nâng cao vai trò của phụ nữ trong đời sống kinh tế, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa những phụ nữ làm khoa học, đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp nữ, tạo cơ hội để phụ nữ trở thành lực lượng tiên phong trong các lĩnh vực mới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến khẳng định Việt Nam tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn của Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh trong tương lai, hướng tới một thế giới hòa bình, phát triển bền vững, nơi mọi phụ nữ và trẻ em gái đều được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền để phát triển toàn diện./.

CEO Viettel Global lọt Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á Bà Nguyễn Thị Hoa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) - là một trong những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á.