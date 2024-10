VietinBank 9 năm liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) nhận giải “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2024” từ Tạp chí uy tín của Anh - Global Banking and Finance Review. Đây là năm thứ 9 liên tiếp VietinBank được vinh danh ở hạng mục này.

Nằm trong xu thế chung về chuyển đổi số, VietinBank đã luôn chủ động triển khai chiến lược kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, số hóa các sản phẩm, dịch vụ mang lại trải nghiệm và giao dịch hết sức nhanh chóng, thuận tiện với mọi khách hàng.

Cùng với đó, hoạt động bán lẻ triển khai các giải pháp linh hoạt, phát triển mạnh mẽ, điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp, thích ứng và bắt kịp các thay đổi chung của thị trường thông qua các chiến dịch bán hàng trực tiếp trên quy mô toàn quốc và thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng như: “Gói sản phẩm Shop365 - 365 ngày chinh phục chủ Shop”; “Đến từng ngõ - Gõ từng Shop”; “Pack2School”…

Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Năm 2023, tổng thu nhập từ hoạt động bán lẻ đóng góp 46% tổng thu nhập hoạt động toàn hàng. Trong 9 tháng của năm 2024, phân khúc bán lẻ của VietinBank đạt được những kết quả đáng khích lệ trong tăng trưởng dư nợ bán lẻ, tiền gửi CASA, tiền gửi ngoại tệ…

Với kết quả đó, VietinBank được Tạp chí uy tín của Anh - Global Banking and Finance Review trao tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2024”, giải thưởng này là sự ghi nhận thành tích xuất sắc của VietinBank trong lĩnh vực bán lẻ, nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ vượt trội dựa trên sự am hiểu sâu sắc về hành trình trải nghiệm từ giai đoạn nhận thức đến mua hàng và giai đoạn chăm sóc sau bán hàng.

Đây là một phần quan trọng trong chiến lược “Khách hàng là trung tâm” của VietinBank, cũng là dấu ấn quan trọng của VietinBank khi 9 lần liên tiếp được Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam”. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế lớn , có uy tín mà hơn cả là sự tin tưởng, đồng hành của đông đảo khách hàng trong suốt hành trình phát triển của VietinBank trong những năm qua.

Cùng với ra mắt rất nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, gói sản phẩm Shop365 và giải pháp tài chính “Siêu ưu đãi lãi, phí” và Chiến dịch “Đi từng ngõ - Gõ từng Shop” dành cho khách hàng là chủ hộ kinh doanh, các tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại các trung tâm thương mại/chợ truyền thống, các sàn thương mại điện tử.

Cụ thể, nhân 5 lần lãi suất tiền gửi trên tài khoản thanh toán (0,5%/năm); lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 5%/năm; phí thanh toán qua POS chỉ từ 1%; miễn phí tài khoản số đẹp, đặt biệt danh tài khoản - Alias, thẻ ghi nợ; miễn phí phát hành, phí thường niên thẻ ghi nợ quốc tế cùng nhiều ưu đãi khác

Sản phẩm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, theo đó tính đến ngày 30/6/2024, sau khi triển khai đã hoàn thành 121% kế hoạch, gần 100% Chi nhánh triển khai hoạt động roadshow, bán hàng trực tiếp trên địa bàn.

Đồng thời, Chiến dịch “Đi từng ngõ - Gõ từng Shop” cũng đã để lại những ấn tượng tích cực, trở thành chiến dịch bán hàng đồng bộ, quy mô toàn quốc phủ rộng đến các tệp khách hàng sử dụng dịch vụ các dịch vụ ngân hàng số, trong đó có dịch vụ chuyển tiền/thanh toán qua mã VietQR.

Gói “Sản phẩm Shop365 - 365 ngày chinh phục chủ Shop” của VietinBank đã thực sự gây được sự ấn tượng, chiếm trọn sự tin dùng của đông đảo khách hàng và đã được Tạp chí Global Banking and Finance Review ghi nhận là “Sản phẩm Ngân hàng Bán lẻ sáng tạo” tại hạng mục dành cho Ngân hàng bán lẻ.

Để đạt được thành tựu trên, VietinBank luôn đặt ra các mục tiêu thách thức và khát vọng qua từng năm để nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua Dự án chuyển đổi số. Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh cùng app VietinBank iPay Mobile, mọi khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch tài chính thông thường không phụ thuộc vào không gian và thời gian; với trên 200 tính năng, tiện ích giúp khách hàng quản lý chi tiêu, giao dịch/ quản lý tài khoản thanh toán dễ dàng, thuận tiện vẫn đảm bảo được tính bảo mật, an toàn cho tài khoản của khách hàng.

Theo lộ trình chuyển đổi số, từ nay đến hết năm 2028, VietinBank sẽ triển khai số hóa toàn diện hoạt động bán lẻ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của mọi khách hàng.

Trước đó vào ngày 8/8/2024, trong khuôn khổ diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) tổ chức, VietinBank đã vinh dự được vinh danh Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” năm 2024. Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ Việt Nam tiêu biểu được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, nghiệp vụ ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc, tiêu biểu đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành ngân hàng và lĩnh vực tài chính...

Cú đúp giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2024” và “Sản phẩm Ngân hàng Bán lẻ sáng tạo dành cho gói sản phẩm Shop365” do Global Banking and Finance Review vinh danh và trao tặng lần này là động lực để hoạt động Bán lẻ nói riêng và VietinBank tiếp tục tạo ra nhiều tri thức kinh doanh mới, nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng với hàm lượng công nghệ cao, vượt trội, giúp hoạt động kinh doanh ngày càng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Lãnh đạo 2 bên cam kết sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ và từ đó mang đến những trải nghiệm hoàn hảo dành cho khách hàng, không ngừng nâng giá trị cuộc sống cho mọi khách hàng./.