Ngày 16/11, tại trụ sở Viện Viễn thông Cộng hòa Dominica (Indotel), Viettel Dominicana S.A.S. (pháp nhân quốc tế của Viettel Global) đã chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền viễn thông với INDOTEL, đánh dấu sự hiện diện chính thức trong tiến trình kinh doanh tại thị trường Caribe đầy tiềm năng của Viettel.

Hợp đồng được ký kết diễn ra sau khi Indotel phê duyệt kết quả trúng thầu của Viettel trong cuộc đấu thầu quốc tế do đơn vị này tổ chức. Theo đó Viettel được trao quyền sử dụng tổng cộng 240 MHz phổ tần số gồm các băng tần 700 MHz, 2300 MHz và C-Band cho mạng di động 4G/5G trong thời hạn 20 năm.

Viettel Dominicana cũng cho biết đã thanh toán khoản phí đầu tiên trị giá 972,5 triệu peso Dominica, tương đương 16 triệu USD, cho Indotel trước đó.

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp phát triển mạng di động và băng rộng hiện đại.

Với việc ký kết hợp đồng nhượng quyền viễn thông với Indotel và được trao quyền sử dụng phổ tần số, Viettel đã chính thức được quyền kinh doanh viễn thông tại Cộng hòa Dominica.

Gia nhập thị trường với vai trò nhà mạng mới, Viettel cho biết dự kiến xây dựng hạ tầng 4G và 5G trên quy mô toàn quốc, không chỉ tập trung tại đô thị mà còn mở rộng đến khu vực xa xôi, nơi khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông còn hạn chế.

Các đại biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Viettel Global)

Ông Phạm Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Viettel Global, Chủ tịch Viettel Dominica bày tỏ cam kết của công ty trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông và kỹ thuật số trên toàn lãnh thổ quốc gia.

"Chúng tôi cam kết mang đến các dịch vụ viễn thông và kỹ thuật số chất lượng cao cho tất cả người dân Dominica. Chúng tôi mong muốn người dân ở thành phố và vùng nông thôn đều có cơ hội như nhau để sử dụng các dịch vụ này," ông nhấn mạnh.

Ông Guido Gómez Mazara, Chủ tịch Hội đồng quản trị Indotel, đánh giá sự tham gia của Viettel sẽ bổ sung một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mới, góp phần tăng cạnh tranh và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Viettel chịu trách nhiệm đầu tư, triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ. Indotel sẽ giám sát việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Cộng hòa Dominica nằm ở trung tâm vùng Caribe, là nền kinh tế lớn thứ hai khu vực với thu nhập bình quân đầu người 11.000 USD. Với việc được cấp phép tại đây, Viettel hiện có hoạt động đầu tư viễn thông tại 11 thị trường quốc tế.

Trước đó, Viettel đã kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường quốc tế. Năm 2025, doanh thu từ khối thị trường nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp tăng trưởng hai con số, đóng góp đến hơn 40% trong cơ cấu tăng trưởng chung của Viettel./.

Dấu mốc 20 năm toàn cầu, Viettel Global đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động Sau 20 năm vươn ra thị trường thế giới, Viettel đã hiện diện tại 16 quốc gia, duy trì tăng trưởng 20%/năm và dẫn đầu tại 7 thị trường viễn thông.