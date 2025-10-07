VN-Index giảm, sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán ngày 7/10

Thị trường chứng khoán ngày 7/10 ghi nhận diễn biến khá tiêu cực. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/10, VN-Index giảm 10,2 điểm xuống 1.685,3 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 868,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 25.132,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng giá, 247 mã giảm giá và 48 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,82 điểm xuống 272,87 điểm, khối lượng giao dịch hơn 107,5 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.493 tỷ đồng, với 42 mã tăng, 104 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Trong khi đó, UPCOM-Index tăng nhẹ 1,08 điểm lên 110,24 điểm, khối lượng giao dịch hơn 30,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 415,3 tỷ đồng, gồm 140 mã tăng, 97 mã giảm và 89 mã đi ngang.

Cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm. Trong rổ VN30, chỉ có 7 mã tăng, 21 mã giảm và 3 mã đi ngang, với mức biến động nhỏ, phản ánh áp lực bán vẫn hiện hữu trên thị trường.

Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng chìm trong sắc đỏ khi chỉ còn 6 mã tăng, 21 mã giảm. Nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ còn TOS tăng nhẹ, các mã còn lại như PVC, PVB, POS, PVS, BSR, PVD, PLX, PTV đều giảm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm nhẹ hơn các nhóm khác, dù mức tăng của các mã là rất nhỏ, nổi bật như VUA tăng trần; SSI tăng 1,37%; các mã VDS, CSI, TVD, ORS, VND, BMS tăng nhẹ dưới 1%. Các nhóm bất động sản, công nghệ thông tin, viễn thông tiếp tục chìm trong sắc đỏ, cho thấy thị trường chung đang chịu áp lực bán mạnh.

Phiên 7/10 cho thấy thị trường tiếp tục chịu áp lực bán, với phần lớn nhóm cổ phiếu giảm giá. Chỉ có nhóm chứng khoán giảm nhẹ hơn so với các nhóm khác. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến và thông tin nâng hạng thị trường để định hướng giao dịch trong các phiên tới./.