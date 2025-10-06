VN-Index bứt phá tiến sát 1.700 điểm, hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh

Sau thời gian trầm lắng, thị trường chứng khoán hôm nay sôi động trở lại với các nhóm cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh, đẩy VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, VN-Index tăng 49,68 điểm lên 1.695,5 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,08 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 32.246,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 259 mã tăng giá, 68 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 8,94 điểm lên 274,69 điểm, khối lượng giao dịch hơn 100,5 triệu cổ phiếu, giá trị trên 2.312,7 tỷ đồng, với 117 mã tăng giá, 49 mã giảm giá và 47 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng nhẹ 0,14 điểm lên 109,16 điểm, khối lượng giao dịch hơn 37,8 triệu cổ phiếu, giá trị gần 487 tỷ đồng, có 169 mã tăng giá, 86 mã giảm giá và 71 mã đứng giá.

Rổ VN30 chỉ còn duy nhất 1 mã giảm giá, trong khi 29 mã còn lại tăng giá, nhiều cổ phiếu còn tăng kịch trần như SSI, VPB, VRE. Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận sức bật mạnh, với 26 mã tăng và chỉ 1 mã giảm giá.

Các cổ phiếu chứng khoán như SSI, VDS, VND, HCM, ORS, TCI, VIX, VCI, AGR, APS, CTS, SHS, DSC, DSE đồng loạt tăng trần. Nhóm bất động sản cũng bứt phá mạnh với VRE, HDG, PDR, DIG tăng trần. Cổ phiếu dầu khí PVC, PVB, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL, PTV đều tăng giá.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác cũng tăng mạnh, đóng góp tích cực vào đà tăng chung, như HPG tăng 5,61%, DCM tăng 4,16%, BSR tăng 4,81%, MSN tăng 3,75%, FPT tăng 2,25%, HDG tăng 7%, VNM tăng 1,79%, VJC tăng 3,87%, HAH tăng 5,19%, GEX tăng 5,14%, VGC tăng 3,58%.

Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.700 tỷ đồng trên thị trường. Các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm MWG với hơn 310 tỷ đồng, MBB 278,82 tỷ đồng, STB 211,9 tỷ đồng, VRE 196,43 tỷ đồng, HDB 164,17 tỷ đồng, VHM 163,01 tỷ đồng, TCB 128,43 tỷ đồng, CII 105,72 tỷ đồng.

Diễn biến hôm nay cho thấy thị trường đang có lực cầu mạnh trở lại, với đà tăng đồng loạt ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và dầu khí.

Tuy khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng động lực từ nhà đầu tư trong nước vẫn giúp VN-Index bứt phá gần 1.700 điểm. Thanh khoản cao và sự dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang tích cực, tạo tiền đề cho thị trường có thể duy trì xu hướng tăng trong những phiên tới./.

