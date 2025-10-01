Kinh tế

Chứng khoán

VN-Index duy trì sắc xanh, kỳ vọng quyết định của FTSE Russell

Kết thúc phiên giao dịch sáng 1/10, VN-Index tăng 4,53 điểm lên 1.666,23 điểm; chỉ số HNX-Index tăng 0,08 điểm lên 273,24 điểm còn UPCOM-Index cũng tăng 0,63 điểm lên 110,09 điểm.

Văn Giáp
Khách hàng giao dịch. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Khách hàng giao dịch. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sáng 1/10, thị trường chứng khoán trong nước giao dịch khởi sắc với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, giúp VN-Index duy trì đà tăng trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thông tin từ tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell.

Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng 4,53 điểm lên 1.666,23 điểm với thanh khoản đạt hơn 372,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 11.274,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 165 mã tăng, 131 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,08 điểm lên 273,24 điểm với khối lượng giao dịch hơn 34,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 771,3 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 60 mã tăng, 61 mã giảm và 60 mã đứng giá.

UPCOM-Index cũng tăng 0,63 điểm lên 110,09 điểm, thanh khoản đạt hơn 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 128,3 tỷ đồng, với 117 mã tăng, 63 mã giảm và 75 mã đứng giá.Động lực chính đến từ rổ VN30 khi có tới 24 mã tăng, chỉ 4 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Các cổ phiếu nổi bật là VRE tăng 3,89%, TPB tăng 2,65%, STB tăng 2,64%, LPB tăng 2,42%, TCB tăng 1,45%. Nhóm ngân hàng lan tỏa sắc xanh, chỉ còn duy nhất BAB giảm giá. Cùng với đó, cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng, góp phần giữ thị trường vững trong sắc xanh.

Thị trường nhìn chung vẫn trong trạng thái tích lũy, chờ đợi thông tin mới. Điểm nhấn là ngày 8/10 tới, FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường chứng khoán bán niên.

Kỳ vọng nâng hạng đang tạo ra tâm lý vừa kỳ vọng, vừa lo lắng trong giới đầu tư khi VN-Index đi ngang trong tháng 9 và thanh khoản giảm từ 55.600 tỷ đồng (tháng 8) xuống còn 39.700 tỷ đồng (tháng 9).

Theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, khả năng FTSE Russell công bố kết quả tích cực là cao. Nếu được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp, đây sẽ là yếu tố quan trọng hỗ trợ thị trường, giúp thu hút dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại ước tính 6-8 tỷ USD, thậm chí có thể đạt 10 tỷ USD trong kịch bản tích cực.

Như vậy, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và tâm lý nhà đầu tư đang tập trung vào sự kiện phân loại thị trường sắp tới. Quyết định của FTSE Russell ngày 8/10 được xem là yếu tố quan trọng, có thể mở ra dư địa mới cho chứng khoán Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#VN-Index #HNX-Index #UPCOM-Index #Giao dịch chứng khoán #FTSE Russell
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu BSR trong phiên chào sàn đầu tiên trên HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Làn sóng tăng vốn: Bước ngoặt ngành chứng khoán 2025

Các công ty không đứng ngoài làn sóng tăng vốn, tạo nên cuộc đua gay gắt về quy mô vốn điều lệ nhằm phản ánh vị thế, khả năng giành thị phần, trụ vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ “thăng hoa”

Phiên giao dịch mở đầu tuần mới đầy hứng khởi khi cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt lập kỷ lục, trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách.