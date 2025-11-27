Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Người dân chung tay hỗ trợ các nạn nhân

Tính đến 12h ngày 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 71 người bị thương trong đó 17 người trong tình trạng nguy kịch và gần 300 người mất tích.

Hiện tại, công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Tối 26/11, Trưởng Khu hành chính đặc biệt thông báo tạm dừng các hoạt động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp dự kiến diễn ra vào ngày 7/12 tới để ưu tiên tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn. Chính quyền Hong Kong cũng đang tiến hành điều tra hình sự vụ việc này.

Người phát ngôn của Sở Phúc lợi Xã hội Hong Kong cho biết Sở đã triển khai nhân viên công tác xã hội, chuyên gia tâm lý lâm sàng và nhân viên hỗ trợ chuyên môn đến tất cả các nơi trú ẩn tạm thời và các trạm hỗ trợ liên khoa trong bệnh viện để hỗ trợ theo nhu cầu phúc lợi của cư dân bị ảnh hưởng.

Tại các bệnh viện công, đội ngũ nhân viên xã hội y tế cũng đang hỗ trợ tâm lý cho người bị thương và thân nhân.

Nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp đã nhanh chóng chung tay cùng chính quyền hỗ trợ các gia đình gặp nạn, từ việc cung cấp nhu yếu phẩm đến hỗ trợ tinh thần.

Khu chung cư đông đúc nơi xảy ra hỏa hoạn gồm 8 tòa nhà với khoảng 2.000 căn hộ, nơi sinh sống của hơn 4.600 người.

Cảnh sát cho biết ngoài việc các tòa nhà được che phủ bằng lưới bảo vệ và nhựa có thể không đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, còn phát hiện một số cửa sổ của một tòa nhà không bị ảnh hưởng đã bịt kín bằng vật liệu xốp, do một công ty xây dựng đang thực hiện công tác bảo trì lắp đặt.

Bà Eileen Chung, người đứng đầu Lực lượng cảnh sát Hong Kong cho biết có căn cứ để cho rằng các bên liên quan của công ty bảo trì tòa nhà đã vô cùng tắc trách, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn.

Ba nhân sự của công ty xây dựng, gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn kỹ thuật, đã bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát.

Cảnh sát Hong Kong nhận định đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng cao nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, vượt qua vụ cháy tại một tòa nhà thương mại ở Cửu Long hồi tháng 11/1996 khiến 41 người thiệt mạng.

Chính quyền Hong Kong đã bắt đầu loại bỏ dần giàn giáo tre vào tháng 3, với lý do an toàn cho người lao động sau 22 trường hợp tử vong liên quan đến giàn giáo tre từ năm 2019-2024.

Dự kiến, 1/2 số dự án xây dựng công cộng sẽ phải chuyển sang sử dụng khung kim loại thay thế./.

