WB dự báo kinh tế Mỹ Latinh và Caribe tăng trưởng chậm lại trong năm 2026

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 8/4 dự báo kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2026 sẽ tăng trưởng 2,1%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với năm 2025, do đối mặt với “môi trường kinh tế vĩ mô nhiều thách thức”, bao gồm mức nợ cao, nhu cầu bên ngoài suy yếu và áp lực lạm phát gia tăng từ xung đột tại Trung Đông.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn báo cáo cập nhật kinh tế khu vực của WB công bố cùng ngày cho biết triển vọng tăng trưởng của phần lớn các nền kinh tế lớn tại Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2026 đều thấp hơn rõ rệt, giảm từ 0,5 điểm phần trăm đến gần 1 điểm phần trăm so với mức đạt được trong năm trước.

Cụ thể, WB dự báo Argentina tăng trưởng 3,6%, Brazil 1,6% và Colombia 2,2%. Trong khi đó, kinh tế Mexico được kỳ vọng cải thiện nhẹ, đạt mức tăng trưởng 1,3%, cao hơn khoảng 0,7 điểm phần trăm so với năm trước nhờ một phần vào sự phục hồi của đầu tư.

Báo cáo của WB nhận định tỷ lệ nợ công đã dần ổn định sau khi tăng mạnh trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, song vẫn ở mức cao so với các tiêu chuẩn lịch sử, gây áp lực lên thâm hụt tài khóa và nợ của nhiều quốc gia.

Các yếu tố như xu hướng giá cả gia tăng do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm suy giảm đầu tư tư nhân, qua đó hạn chế tạo việc làm. Những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ, cũng như các nước đã chịu áp lực lạm phát cao trước đó, được đánh giá dễ bị tổn thương hơn trước tác động của cuộc xung đột.

Kinh tế trưởng WB tại Mỹ Latinh và Caribe, ông William Maloney nhấn mạnh các dự báo hiện nay phụ thuộc lớn vào diễn biến và thời gian kéo dài của xung đột tại Trung Đông.

Theo chuyên gia này, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã phần nào giúp giá dầu hạ nhiệt, song triển vọng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

WB cũng lưu ý tình trạng tăng trưởng thấp kéo dài và thiếu việc làm chất lượng đã thúc đẩy nhiều quốc gia trong khu vực quan tâm trở lại tới chính sách công nghiệp như một công cụ phát triển.

Tuy nhiên, WB khuyến nghị cần thận trọng, nhấn mạnh các chính sách mới cần được thiết kế như “chính sách học hỏi” nhằm tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực thể chế, WB đề xuất các nước cần thu hẹp khoảng cách về nguồn nhân lực, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và củng cố khuôn khổ xử lý mất khả năng thanh toán, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp chấp nhận rủi ro và mở rộng hoạt động.

Liên quan đến tiềm năng phát triển ngành khoáng sản quan trọng, WB cho rằng khu vực cần định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động khai thác thô.

Theo đó, các quốc gia cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển năng lực nghiên cứu và chế biến, qua đó tận dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên sẵn có.

Ngoài ra, báo cáo cũng kêu gọi thúc đẩy hội nhập thương mại sâu rộng hơn trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Theo WB, đây vẫn là một thách thức lớn do đặc điểm địa lý phức tạp và các rào cản quy định xuyên biên giới còn nhiều, làm hạn chế kết nối và lưu thông hàng hóa trong khu vực./.

