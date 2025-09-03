Xu hướng ưa thích con gái tại Hàn Quốc tăng gần gấp 3 lần trong 30 năm qua

Xã hội Hàn Quốc đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong nhận thức về giới tính của con cái với xu hướng ưa thích con gái tăng gần gấp 3 lần trong 30 năm qua.

Một cuộc khảo sát gần đây do Viện Gallup thực hiện đối với 44.783 người trưởng thành tại 44 quốc gia về sở thích giới tính của con mình, cho thấy 65% số người được hỏi cho biết giới tính con cái không quan trọng, trong khi 16% nói thích con trai và 15% thích con gái.

Tại Hàn Quốc, 56% số người được hỏi cho biết giới tính không quan trọng, thấp hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, 28% người được hỏi bày tỏ sự ưa thích con gái, trong khi chỉ 15% thích con trai. Điều này đánh dấu một sự chuyển biến nhận thức đáng kể so với cuộc khảo sát năm 1992, khi có tới 58% thích con trai và chỉ 10% thích con gái.

Phân tích kết quả theo nhóm tuổi, những người được hỏi trong độ tuổi từ 20 đến 50 đều có xu hướng nghiêng về con gái nhiều hơn con trai.

Ngược lại, ở nhóm 60 tuổi trở lên, vẫn có sự ưu tiên con trai với tỷ lệ 23%, so với 20% thích con gái./.

Lười sinh con, hơn 1/3 dân số Hàn Quốc nuôi thú cưng để làm bạn đồng hành Hiện có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc, chiếm hơn 33% dân số Xứ sở Kim Chi, cùng với đó, số lượng thú cưng được đăng ký đã tăng 47% trong giai đoạn 2019-2022.