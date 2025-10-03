'Yêu đất nước qua thơ Tố Hữu': Sống lại những vần thơ nuôi dưỡng khát vọng tự do

Nhà thơ Tố Hữu (1920-2025) không chỉ là “cây đại thụ” của nền thi ca cách mạng Việt Nam mà còn là một chiến sỹ cộng sản kiên trung, trọn đời vì Tổ quốc và Nhân dân. Di sản thơ ca của ông là ngọn lửa lý tưởng bất diệt, soi sáng tâm hồn và hun đúc niềm tin của nhiều thế hệ.

Ngày 3/10, lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu với chủ đề “Yêu đất nước qua thơ Tố Hữu” đã diễn ra tại Bảo tàng Tố Hữu, D9, Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội.

Sự kiện là dịp để tri ân một tài năng thi ca lớn của dân tộc, đồng thời gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng, khi thơ ca trở thành vũ khí tinh thần, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng tự do.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ về sự nghiệp thơ ca của nhà thơ Tố Hữu. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Công chúng đã trải qua những hồi ức xúc động về tác giả và tác phẩm qua lời kể của các khách mời: Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa; nữ chiến sỹ giao liên Trường Sơn Ngô Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn, Trưởng Ban Liên lạc nữ chiến sỹ Trường Sơn thành phố Hà Nội.

Bảo tàng Tố Hữu phối hợp cùng Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức khai mạc triển lãm “Tem & Thơ: Dấu ấn Tố Hữu qua năm tháng” mang đến cái nhìn mới mẻ về một đời thơ gắn bó trọn vẹn với cách mạng và nhân dân.

Tại sự kiện, người tham dự được thả hồn trong từng nét chữ thư pháp mềm mại, từng vần thơ bay bổng, để một lần nữa sống lại tinh thần “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, Mặt trời chân lý chói qua tim” – khát vọng tuổi trẻ dâng hiến cho Tổ quốc.

Hoạt động triển lãm thư pháp và giao lưu chia sẻ về nhà thơ Tố Hữu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ông Nguyễn Vũ Phương, con trai nhà thơ Tố Hữu cho hay đây là cũng là dịp đánh dấu 5 năm hoạt động của Bảo tàng Tố Hữu, nơi khởi nguồn từ căn nhà lưu niệm do bà Vũ Thị Thanh – phu nhân nhà thơ tự tay chọn thiết kế và xây dựng từ năm 2009.

“Trong hơn 15 năm qua, cùng với nhóm cộng tác viên của Bảo tàng, chúng tôi đã hân hạnh đón tiếp ngày càng đông đảo du khách gần xa và đặc biệt là các bạn trẻ. Nơi đây dần trở thành địa chỉ sinh hoạt ngoại khóa của các sinh viên, học sinh, cũng đồng thời là một sân chơi văn hóa, góp phần nuôi dưỡng tình yêu thơ ca và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây chính nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục kiên trì lan tỏa di sản tinh thần của người cha kính yêu,” ông Nguyễn Vũ Phương bày tỏ.

Những hình ảnh tại Bảo tàng Tố Hữu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã điểm lại những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Tố Hữu.

Tố Hữu tên thật Nguyễn Kim Thành, quê quán huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế nhưng sinh ra ở Hội An, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng).

Năm 1936, người thanh niên Nguyễn Kim Thành gia nhập Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương; tháng 4/1937, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và kể từ đó lấy tên là Tố Hữu.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, từ đây, thơ Tố Hữu có bước chuyển quan trọng, như ông tự bạch sau này: “Suốt đời, tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản. Cùng với hoạt động cách mạng, tôi làm thơ cũng vì sự nghiệp cách mạng. Đối với tôi: “Trăm năm duyên kiếp: Đảng và Thơ.”

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định cùng với sự nghiệp chính trị vẻ vang, sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là thơ ca của Tố Hữu luôn theo sát mỗi bước đường cách mạng.

“Khi nhớ về Tố Hữu, nhiều người thuộc các thế hệ ở thập niên 1930 thế kỷ trước cho đến sau này, luôn yêu mến gọi ông là nhà văn hóa lớn, nhà thơ lớn, ngọn cờ đầu, cánh chim đầu đàn của văn nghệ cách mạng Việt Nam, hay thân thương và ngắn gọn hơn - là Tố Hữu, nhà thơ của Đất nước, nhà thơ của Nhân dân, nhà thơ của Cách mạng,” ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Bảo tàng Tố Hữu ở Hà Nội và Công viên văn hóa-Khu lưu niệm Tố Hữu ở xã Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đều là địa chỉ văn hóa hấp dẫn, bổ ích giới thiệu với người xem những tư liệu, hiện vật, tác phẩm gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Tố Hữu qua những giai đoạn lịch sử cách mạng gian khổ, hào hùng của đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các nhà văn hóa, các trí thức, văn nghệ sỹ, đặc biệt là những người thân trong gia đình Tố Hữu và những người yêu quý ông sẽ tiếp tục góp thêm những câu chuyện, lời bình, tư liệu, ký ức đẹp đẽ, cảm động, thân thương về đồng chí Tố Hữu, nhà thơ Tố Hữu; tạo cảm hứng mạnh mẽ, niềm tin, quyết tâm lớn lao đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới./.

