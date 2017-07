Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ba nạn nhân tử vong được xác định gồm:



1​. Nguyễn Văn Sỹ (SN 1990, ngụ huyện Minh Long, Quảng Ngãi) bên xe biển kiểm soát 76B-00451.

2​. Trương Minh Phong (SN 1951, ngụ xã Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên), đi trên xe 78B-02289

3. Nguyễn Xuân Hùng (SN 1971, ngụ thị xã Sông Cầu, Phú Yên), đi trên xe 78B- 02289.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 19/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) giữa 3 xe khách giường nằm lưu thông cùng chiều gây thiệt hại nặng về người và tài sản.Thông tin từ Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 76B-00451 (nhà xe Kim Thành- Quãng Ngãi) lưu thông hướng Quãng Ngãi đi Bình Dương, khi đến khu vực nói trên thì xe mất tín hiệu đèn sau và tài xế cho dừng xe vào bên phải lề để kiểm tra, sửa chữa.Cùng lúc này, xe khách biển kiểm soát 78B-02289 (nhà xe Hải Lài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), lưu thông cùng chiều do thiếu chú ý quan sát, đã tông vào đuôi xe đang dừng, và đẩy xe này nhào xuống lề đường một đoạn hơn 30m vào bờ tường nhà dân, làm phần đuôi và thân xe hư hỏng nặng.Riêng xe khách biển kiểm soát 78B-02289 sau cú va chạm phần đầu bẹp dúm, mất lái lao về phía bên trái va chạm với xe khách giường nằm khác biển kiểm soát 75B-00638, lưu thông bên phía trái.Vụ tai nạn xảy ra làm một người bên phía nhà xe Kim Thành ngồi phía sau tử vong tại chỗ; 2 người đi trên xe Hải Lài tử vong khi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Ngoài ra, hơn 10 người khác bị thương và xây xát, đã được người dân và công an xã Hàm Đức cứu nạn đưa đi cấp cứu.Ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh, ​giám đốc Sở giao thông vận tải, Sở Y tế đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị nạn và chỉ đạo công tác tập trung cứu chữa các nạn nhân.Lãnh đạo tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh và Sở giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo bố trí phương tiện và tạo mọi điều kiện tốt nhất, để các hành khách trên ba xe gặp nạn tiếp tục hành trình vào Thành phố Hồ Chí Minh.Vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã có mặt tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông không để xảy ra tình trạng kẹt xe, đảm bảo giao thông hai chiều thông suốt.Đến 3 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý.Hiện nay, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.