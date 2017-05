Ảnh minh họa. (Nguồn: The Post Publishing Public Company Limited)

Theo Kyodo, ngày 3/5, hơn 30 hãng thông tin truyền thông Thái Lan đã kêu gọi chính quyền quân sự nước này dỡ bỏ một dự luật có nội dung tìm cách siết chặt kiểm soát việc đăng tải thông tin trong nước và rút lại các quy định hiện hành về hạn chế tự do báo chí.Dự luật này do Hội đồng điều hành cải tổ quốc gia đề xuất, cơ quan có nhiệm vụ vạch ra đường lối cải cách đất nước.Dự luật này cần được Quốc hội Thái Lan thông qua trước khi trở thành luật.Trong thông báo chung được Chủ tịch Hiệp hội báo chí Thái Lan Pramed Lekpetch trình bày tại một diễn đàn ở thủ đô Bangkok nhân kỷ niệm Ngày tự do báo chí thế giới, các đại diện truyền thông Thái Lan cho biết truyền thông nước này đang ở trong tình trạng khác thường do các lệnh giới hạn của Ủy ban Hòa bình và Trật tự quốc gia, cơ quan được chính quyền quân sự Thái Lan thiết lập sau khi nắm quyền trong cuộc đảo chính đẫm máu tháng 5/2014.Trong khi đó, dự luật về bảo vệ và củng cố quyền, tự do, đạo đức và tiêu chuẩn chuyên nghiệp của truyền thông sẽ gia tăng hơn nữa sự can thiệp của chính phủ vào lĩnh vực này.Cũng theo dự luật mới, một hội đồng truyền thông quốc gia do chính phủ chỉ định sẽ được thành lập để điều tiết tất cả các hình thức truyền thông - in, phát sóng hay trực tuyến - với các hình phạt từ cảnh cáo tới thu hồi giấy phép.Trước đó trong tuần, đại diện truyền thông đã gửi thư ngỏ tới Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, người đã cam kết rà soát tình hình và tìm ra giải pháp chung./.