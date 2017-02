Hành khách mua vé xe buýt tại điểm đầu Kim Mã. (Ảnh: Bùi Lan/Vietnam+)

Vé xe buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa có giá 7.000 đồng/lượt. (Ảnh: Bùi Lan/Vietnam+)

Sau hơn một tháng miễn phí cho hành khách đi buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa, sáng 6/2, tuyến buýt này đã chính thức bắt đầu bán vé với giá 7.000 đồng/lượt và lượng hành khách sử dụng làm phương tiện này vẫn đông như thường lệ.Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, vào sáng nay, lượng người sử dụng buýt nhanh vẫn đông như các ngày trước đó. Thậm chí, có chuyến ken cứng người trên xe.Anh Nguyễn Thành Công, nhân viên bán vé nhà chờ Lương Thế Vinh cho biết, sáng 6/2 buýt nhanh BRT bắt đầu thu tiền vé là 7.000 đồng/lượt, lượng khách đi lại vẫn giữ ổn định, không tăng cũng không giảm đột biến.“Hơn nữa, hầu hết mọi người đều đã nắm được chủ trương thu tiền vé qua các bảng thông báo và phương tiện truyên thông từ các ngày trước đó nên lượng khách thắc mắc không nhiều,” anh Công nói.Nhà ở tận Yên Nghĩa nhưng cơ quan ở đường Láng Hạ, chị Trần Thu Trang là người thường xuyên sử dụng buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa do thời gian lưu thông bằng xe máy không nhanh bằng buýt nhanh này.“Việc thu phí 7.000 đồng/lượt cũng là lẽ đương nhiên do các tuyến buýt khác cũng vậy. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ, tần suất và thời gian xe chạy cũng như sự tiện lợi thì khó có thể so sánh được bới buýt nhanh. Do đó, sẽ rất nhiều người vẫn sử dụng buýt nhanh để đi làm hàng ngày,” chị Trang cho hay.Theo ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội, tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, có 1.178 vé được bán ra trong đó tập trung nhiều nhất ở chiều Yên Nghĩa-Kim Mã với 938 vé.“So sánh hành khách sử dụng buýt nhanh làm phương tiện đi lại với các ngày trước đó thì lượng hành khách không có sự biến động nhiều. Điều đó chứng tỏ sự nhìn nhận của hành khách đối với buýt nhanh rất tốt,” ông Thủy đánh giá.Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, qua hơn một tháng vận hành, giai đoạn đầu có rất đông lượng khách đi lại chủ yếu là trải nghiệm nhưng nửa cuối thời gian này hành khách có nhu cầu thực tế sử dụng là người đi học, đi làm hay các đối tượng khác trong thành phố.“Những người sử dụng giai đoạn trước sẽ tiếp tục sử dụng vì rõ ràng họ thấy được sự ưu việt của buýt nhanh BRT về nhanh thời gian, đúng giờ, dịch vụ và giảm rất nhiều ùn tắc trên tuyến. Ngày đầu thu tiền vé buýt không có sự biến động về sản lượng hành khách và khi nhu cầu đi lại cao hơn sẽ tăng tần suất hoạt động để đáp ứng trong thời gian tới,” ông Hải nhìn nhận.Bên cạnh đó, khi hành khách sử dụng BRT, vé phải mua tại nhà chờ và đứng đợi của lên xuống, ông Hải khuyến cáo, khách cần phải xếp hành chờ đúng cửa lên xuống tránh ùn tắc. Đặc biệt, người dân có nhu cầu sử dụng vé tháng đến các nhà chờ, kiốt để mua vé tháng toàn mạng hay 1 tuyến BRT.Theo ông Hải, hiện vé tháng rất rẻ khi bán cho các đối tượng ưu tiên 1 tuyến là 55.000 đồng/vé/tháng, liên tuyến là 100.000 đồng/vé/tháng; giá vé tháng cho đối tượng thông thường một tuyến là 100.000 đồng/vé/tháng và liên tuyến là 200.000 đồng/vé/tháng. Vé tháng liên tuyến có thể đi lại trên toàn mạng hành khách đi lại nhiều tuyến và nhiều vị trí.“Vé tháng buýt nhanh BRT cũng rất hấp dẫn, quan trọng nhất là dịch vụ phải cố gắng đảm bảo chất lượng, phương tiện, tần suất vận hành và nếu làm tốt các vấn đề này thì sẽ hấp dẫn hành khách,” ông Hải khẳng định./.