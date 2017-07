Một cảnh trong phim. (Nguồn: HBO)

Phần 7, phần mới nhất của loạt phim truyền hình đình đám "Game of Thrones" (tạm dịch “Trò chơi vương quyền”), không ngoài dự đoán đã "gây bão" cuối tuần qua khi mở màn với lượng người xem cao kỷ lục lên tới 10,1 triệu lượt theo dõi.Theo thống kê công bố ngày 19/7 của hãng Nielsen, con số này "xô ngã" những kỷ lục vốn đã rất "đáng gờm" trước đó của "Game of Thrones" như con số 8,11 triệu lượt xem của tập cuối phần 5 công chiếu năm 2015 hay 8 triệu lượt xem tập đầu cũng của phần 5 này.Lượt người xem tăng cao là điều dễ hiểu khi bộ phim nổi tiếng thế giới của kênh truyền hình HBO đang ngày một đến gần tới đoạn kết.HBO cho biết series này sẽ dừng lại sau 8 phần và 2 phần cuối cùng sẽ có ít tập hơn.Cụ thể, phần 7 sẽ chỉ bao gồm 7 tập trong khi phần 8, cũng là phần phim cuối cùng, sẽ có 8 tập thay vì 10 tập như các phần trước đó.Tuy nhiên, người hâm mộ "Game of Thrones" sẽ không cần phải luyến tiếc thế giới giả tưởng của nhà văn George R.R. Martin khi kênh HBO đã thông báo đang phát triển 4 kịch bản khác để xây dựng các loạt phim mới.Hồi tháng Năm, tác giả Martin cũng hé lộ về một dự án thứ 5 khác. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những dự án này sẽ kết nối như thế nào với câu chuyện trong "Game of Thrones."Theo những tiết lộ trên trang web chính thức của tác giả Martin, những dự án đang được phát triển diễn ra trong khung thời gian trước câu chuyện của "Game of Thrones" và có thể sẽ không lấy bối cảnh lục địa giả tưởng Westeros.Dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn George R.R. Martin, "Game of Thrones" được đài HBO phát triển thành một bô phim truyền hình dài tập về thế giới giả tưởng Westeros, nơi tràn ngập những âm mưu tiếm quyền đoạt vị để tranh giành Ngôi báu Sắt.Mặc cho những tranh cãi xung quanh cái chết của các nhân vật cùng những cảnh nóng dày đặc, "Game of Thrones" vẫn đang là một trong những series đình đám ăn khách nhất nhì trong lịch sử phim truyền hình./.