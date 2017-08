Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, mặc dù đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Italy, song Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo sự tăng trưởng này không thể duy trì nếu không có sự phát triển lành mạnh ở một số khu vực.IMF dự báo nền kinh tế Italy sẽ tăng trưởng 1,3% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự báo 0,8% đưa ra hồi đầu năm, thậm chí cao hơn so với mức dự báo 1,1% của Chính phủ Italy.Trong năm 2018, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Italy sẽ đạt 1%, cao hơn so với mức dự báo 0,8% được đưa ra trước đó.Những điều chỉnh về tăng trưởng trên được đưa ra bất chấp việc đồng euro tăng giá khiến hàng xuất khẩu của Italy sang các nước ngoài Khu vực đồng euro (Eurozone) trở nên đắt đỏ hơn và cũng làm cho du khách khi đến thăm quốc gia này tốn kém hơn nếu họ đang nắm giữ đồng USD, bảng Anh hoặc các loại tiền tệ khác.Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni cho rằng sự điều chỉnh của IMF đã chứng tỏ "sự cải thiện lòng tin về tiềm năng của đất nước."Tuy nhiên, IMF cảnh báo nếu Italy không có một khu vực ngân hàng lành mạnh, nợ công giảm, lương tăng và các mức thuế thấp hơn, nước này sẽ không thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ổn định.Một số nhà phân tích kinh tế đã nhất trí với quan điểm của IMF. Theo Giáo sư khoa học tài chính tại Đại học Pavia, đồng thời là Chủ tịch Viện Phân tích và Nghiên cứu Kinh tế, ông Alberto Majocch, những điều chỉnh dự báo kinh tế trên là không đáng kể.Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách ở Italy, cũng như cải thiện một cách mạnh mẽ các lĩnh vực như sản lượng công nghiệp, tính hiệu quả trong khu vực công và khả năng sử dụng lao động có tay nghề.Chuyên gia kinh tế Alessandro Poli thuộc Đại học La Sapienza ở Rome, cho rằng khả năng tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn của Italy có thể sẽ không kéo dài khi các dự báo tăng trưởng được nâng lên trong khi lĩnh vực xây dựng của Italy lại không hề tăng. Trong quý 1/2017, ngành xây dựng của Italy đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2016.Ngoài Italy, IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng của Liên minh châu Âu (EU) ở mức 1,9% trong năm 2017, cao hơn so với dự đoán trước đó là 1,7%; và nâng từ 1,6% lên 1,7% cho năm 2018.Theo IMF, xu hướng này cho thấy đà phục hồi của Italy có thể được thúc đẩy phần nào nhờ triển vọng cải thiện trong EU, khu vực chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của Italy./.