Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence (trái) tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Jakarta ngày 20/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sau cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Mỹ mong muốn thiết lập một mối quan hệ thương mại cân bằng với Indonesia.Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm ngày 20/4, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh Mỹ rất quan tâm đến việc cùng Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, thiết lập một mối quan hệ hợp tác thương mại đôi bên cùng có lợi.Indonesia hiện là một trong 16 quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ và trong danh sách đối tác thương mại "cần đánh giá lại" của chính quyền Tổng thống Donald Trump.Về phần mình, Tổng thống Widodo khẳng định chủ trương cùng Mỹ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt chú trọng tới lĩnh vực thương mại và đầu tư.Ông cho biết thời gian tới hai nước sẽ thành lập một nhóm để thảo luận các vấn đề liên quan đến đầu tư và quản lý thương mại song phương dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.Tuy nhiên, với tư cách là nhà lãnh đạo quốc gia có công dân là tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới, Tổng thống Widodo cũng bày tỏ quan ngại về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.Ngoài chủ đề thương mại, lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về hợp tác chống khủng bố và đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải.Theo số liệu của Bộ Thương mại Indonesia, năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 23,83 tỷ USD và Indonesia thặng dư 8,65 tỷ USD.Các mặt hàng chủ yếu mà Indonesia xuất khẩu sang thị trường Mỹ là hàng dệt may, giày dép và thủy sản. Đậu nành, các loại máy móc và máy bay là những hàng hóa mà Indonesia nhập khẩu từ Mỹ./.